TP.HCM cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 từ 23/8, lộ trình thay thế ra sao?

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP.HCM vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13.

Trước đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị phân luồng giao thông để phục vụ giai đoạn kích nâng cầu từ 23/8 đến 30/11. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất phương án này.

Từ 23/8 đến 30/11, ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ dự án nâng tĩnh không.

Cụ thể, Sở Xây dựng sẽ cải tạo hình học phạm vi công viên Bình Triệu 1 (phường Bình Thạnh) với chiều rộng 10m, dài 15m, bán kính 20m để tạo lối kết nối từ Quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2. Đồng thời, tổ chức lại giao thông trên cầu Bình Triệu 2 bằng cách sơn vạch phân làn, lắp đặt cọc tiêu, cho phép lưu thông 2 chiều.

Hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng sẽ bố trí một làn ô tô rộng 3,5m, cấm xe 2-3 bánh.

Chiều ngược lại từ đường Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh sẽ bố trí hai làn rộng 7m: làn sát lề phải dành cho xe 2-3 bánh và ô tô con, làn sát dải phân cách dành cho các loại ô tô.

Trong thời gian nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 cấm toàn bộ ô tô.

Lộ trình thay thế: Quốc lộ 13 – cầu Bình Triệu 2 – đường Phạm Văn Đồng.

Tại Quốc lộ 13 (hướng từ cầu Bình Triệu 1 đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình) sẽ lắp cọc tiêu phân cách, bố trí phần đường bên phải rộng 7m cho xe 2-3 bánh lưu thông, phần đường bên trái rộng 3,5m cho ô tô từ đường Phạm Văn Đồng rẽ trái vào hẻm số 2 Quốc lộ 13.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP.HCM cùng chính quyền các phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm, giao lộ có nguy cơ ùn tắc để hạn chế tối đa ảnh hưởng trong thời gian thi công.