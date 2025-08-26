TP.HCM cấm ô tô di chuyển lên cầu Bình Triệu 1: Giao thông khu vực này thế nào?

Chiều 26/8, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đầu cầu Bình Triệu 1 (hướng từ Quốc lộ 13 về TP Thủ Đức cũ), lực lượng chức năng đã chuẩn bị công tác cấm phương tiện lưu thông lên cầu.
Công nhân có mặt tại đầu cầu Bình Triệu 1 để vẽ vạch kẻ đường, di dời rào chắn, lắp đặt biển báo để phục vụ việc phân luồng giao thông.
Đúng 16h40 cùng ngày, lực lượng chức năng cấm ô tô lưu thông lên cầu Bình Triệu 1. Các phương tiện được yêu cầu di chuyển sang cầu Bình Triệu 2 hoặc lựa chọn những tuyến đường thay thế để tiếp tục hành trình.
Đến khoảng 17h, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực cầu Bình Triệu 1 ngày càng đông do trùng với khung giờ tan làm. Các tuyến đường dẫn lên cầu, đặc biệt là đoạn Quốc lộ 13, ghi nhận tình trạng phương tiện nối dài, di chuyển chậm.
Để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT được tăng cường tại các điểm nút quanh cầu Bình Triệu 1, phối hợp cùng đơn vị thi công chủ động phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Người dân được nhắc nhở di chuyển sang cầu Bình Triệu 2 hoặc chọn tuyến đường khác để giảm áp lực giao thông, đặc biệt trong khung giờ cao điểm chiều tối.
Tại khu vực quận Bình Thạnh trước đây, một lối dẫn từ Quốc lộ 13 đã được mở cho ô tô lưu thông lên cầu Bình Triệu 2 trong thời gian cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 để đi về hướng TP Thủ Đức. Riêng làn xe máy vẫn được phép di chuyển bình thường.
Trong khi đó, từ hướng đường Phạm Văn Đồng về Nguyễn Xí, lượng ô tô và xe máy dồn về quá lớn khiến dòng xe nối dài, chen chúc nhau để lên cầu Bình Triệu 2. Giao thông qua khu vực này ùn ứ. Để giảm áp lực, lực lượng chức năng tổ chức cho phương tiện đi 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2. Trong đó, một làn rộng 3,5 m được tách riêng dành cho ô tô từ trung tâm hướng ra ngã tư Bình Triệu, khiến hai làn còn lại phải gánh toàn bộ lưu lượng phương tiện đi vào nội đô.
Thời gian điều chỉnh giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu 1 kéo dài đến hết ngày 30/11. Để giảm áp lực phương tiện dồn lên cầu Bình Triệu 2, Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế khi di chuyển từ trung tâm ra Bình Triệu. Cụ thể: Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh cũ) - cầu Bình Triệu 2 - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13.
Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).
Các phương án di chuyển xa hơn cũng được đưa ra nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu 2. Từ ngã tư Hàng Xanh, phương tiện có thể lựa chọn đi theo hướng Bạch Đằng - Lê Quang Định (hoặc Nơ Trang Long) để ra đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, người dân cũng có thể đi theo trục Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp - đường số 2 (hoặc Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân) để kết nối về Phạm Văn Đồng, trước khi tiếp tục hành trình về phía Quốc lộ 13.
Ở hướng ngược lại, từ ngã tư Bình Triệu di chuyển vào trung tâm TP.HCM, các phương tiện cũng có thể áp dụng những lộ trình thay thế tương tự để tránh dồn ứ tại khu vực cầu. Dù các tuyến đường này có quãng đường xa hơn, song được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trong thời gian điều chỉnh lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2.
Bình luận