CSGT điều tiết tàu thuyền qua khu vực thi công 3 cây cầu vượt sông Hồng

Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án cầu vượt sông, nhất là các công trình lớn bắc qua sông Hồng, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy có xu hướng gia tăng. Để bảo đảm trật tự, an toàn cho tàu thuyền lưu thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các khu vực đang thi công.
Sáng 18/12, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thủy tại khu vực thi công 3 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà và cầu Vân Phúc. Đây đều là những công trình trọng điểm, có khối lượng thi công lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến luồng chạy tàu.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng cùng ngày, Cảnh sát đường thủy cùng cano chuyên dụng liên tục bám sát tuyến sông, di chuyển dọc khu vực thi công để hướng dẫn, điều tiết các tàu thuyền qua lại an toàn.
Tại những vị trí luồng bị thu hẹp, trụ cầu và thiết bị thi công đặt giữa dòng, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra tín hiệu, nhắc nhở thuyền trưởng giảm tốc độ, đi đúng luồng quy định, tránh va chạm.
Đối với tàu thuyền hoạt động trên tuyến, lực lượng Cảnh sát đường thủy yêu cầu các chủ phương tiện thường xuyên cập nhật thông tin về luồng lạch, mực nước, tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn, điều hành của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực đang thi công cầu. Đồng thời, các đơn vị thi công cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho cả hoạt động xây dựng và giao thông đường thủy.
Việc chủ động phân luồng, điều tiết tàu thuyền không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy mà còn tạo điều kiện để các dự án cầu triển khai đúng tiến độ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trên sông. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh hạ tầng giao thông thủy và đường bộ đang song song được đầu tư, mở rộng.
Song song với công tác điều tiết giao thông, Cảnh sát đường thủy Hà Nội còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng trực tiếp nhắc nhở thuyền trưởng, chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi lưu thông trên sông.
“Mấy tháng nay khu vực này thi công nhiều, luồng hẹp hơn trước. Có cảnh sát đường thủy hướng dẫn trực tiếp bằng cano nên chúng tôi yên tâm hơn, biết đi đúng luồng, tránh rủi ro”, ông Nguyễn Văn Lâm, chủ tàu thường xuyên hoạt động trên sông Hồng, chia sẻ.
“Khi qua khu vực thi công cầu, lực lượng chức năng nhắc nhở rất kỹ việc mặc áo phao. Làm chặt như vậy người dân thấy an toàn hơn, nhất là vào những lúc đông khách”, chị Trần Thị Hòa, người dân thường xuyên đi phà qua sông, cho biết.
CSGT tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là việc trang bị và sử dụng áo phao, áo cứu sinh. Hành khách đi tàu, phà được yêu cầu mặc áo phao đầy đủ, không chở quá số người, phương tiện cho phép khi qua phà hoặc khu vực có công trình thi công.
Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm tra phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng tại các khu vực đang thi công công trình vượt sông.
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông đường thủy cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, luôn sử dụng áo phao, áo cứu sinh; tuân thủ hướng dẫn của nhân viên bến phà và lực lượng chức năng, không chở quá tải để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
