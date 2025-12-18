CSGT điều tiết tàu thuyền qua khu vực thi công 3 cây cầu vượt sông Hồng

Việc chủ động phân luồng, điều tiết tàu thuyền không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy mà còn tạo điều kiện để các dự án cầu triển khai đúng tiến độ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trên sông. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh hạ tầng giao thông thủy và đường bộ đang song song được đầu tư, mở rộng.