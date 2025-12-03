CSGT xử lý loạt xe khách du lịch dừng đỗ tuỳ tiện trên phố cổ Hà Nội

Sáng 3/12, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) bố trí các tổ tuần tra lưu động để xử lý xe khách trên 16 chỗ đi vào khu vực phường Hoàn Kiếm, trong khung giờ cao điểm 6h30-8h30.
Mặc dù đã có biển cấm và quy định hạn chế đón trả khách trong giờ cao điểm nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Lúc 7h, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện xe khách du lịch dừng đỗ trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Thời điểm kiểm tra, xe đang nổ máy nhưng tài xế không có mặt trong xe.
Trình bày lý do vi phạm với CSGT, tài xế này cho biết vì tiện đường nên dừng đỗ xuống đây để mua nước uống.
Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, trên tuyến Đinh Tiên Hoàng (khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ) đã có biển cấm dừng đỗ. Với lỗi dừng đỗ xe sai quy định, tài xế bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.
Lúc 7h30, tại phố Hàng Đào, lực lượng CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phát hiện và xử lý xe khách trên 16 chỗ đang dừng đỗ trái phép.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế cho biết xe gặp trục trặc nên phải dừng lại để xử lý. “Xe đang lưu thông thì bị lỗi nên tôi dừng lại xem xét. Tôi biết mình vi phạm và sẽ chấp hành nộp phạt theo quy định”, người này nói.
Tài xế vi phạm bị CSGT lập biên bản xử phạt và tuyên truyền về quy định hạn chế xe khách trên 16 chỗ hoạt động trong phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm.
Ít phút sau đó, lực lượng phát hiện chiếc xe khách cỡ lớn đang dừng đỗ tại số 26 phố Hàng Đường.
CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vi phạm.
“Phố cổ đường chật hẹp, nhưng các xe này ngang nhiên dừng đỗ trả khách, gây ùn tắc. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc hạn chế xe khách trên 16 chỗ hoạt động trong phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm giờ cao điểm,” anh Nguyễn Phương Nam, người dân phố Hàng Đào, chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, từ ngày 1/3, UBND TP Hà Nội thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ tại 31 phố cổ và nội đô phường Hoàn Kiếm. Đội CSGT số 1 đã khảo sát, xây dựng kế hoạch và bố trí các tổ tuần tra lưu động xử lý xe vi phạm trong khung giờ cao điểm 6h30-8h30 và 16h30-18h30. Trong thời gian thí điểm, giao thông các phố cổ giảm ùn tắc rõ rệt, người dân đánh giá cao và ủng hộ. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP tiếp tục áp dụng phương án cấm xe trong giờ cao điểm, và UBND TP đã chấp thuận, chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng thực hiện trên các tuyến phố khác.
“Hiện nay, việc cấm xe trên 16 chỗ được thực hiện sau công tác điều tra cơ bản và tuyên truyền tới các công ty lữ hành, vận tải, các nhà xe và công ty lữ hành đã thông tin tới lái xe và khách du lịch, hướng dẫn đưa khách ra 6 điểm trung chuyển. Trên các tuyến đường vành đai, xe vẫn lưu hành vào giờ cao điểm nhưng bị cấm dừng đỗ; những lái xe vi phạm đều được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý theo quy định. Ngoài ra, một số xe từ các tỉnh ngoài vào Hà Nội chưa biết, chúng tôi cũng kiêm quyết xử lý và tuyên truyền", Trung tá Nguyễn Thanh Hải thông tin thêm.
