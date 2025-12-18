Camera AI phủ kín tuyến huyết mạch Hà Nội, loạt xe vẫn ngang nhiên vi phạm

Cận cảnh quá trình camera AI hoạt động, phát hiện các phương tiện vi phạm
Dọc tuyến đường Lê Văn Lương – một trong những trục giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội, hệ thống camera AI được lắp đặt dày đặc, từ các nút giao lớn đến những đoạn thường xuyên ùn tắc. Hệ thống này có khả năng tự động nhận diện biển số, phân tích hành vi vi phạm như đi sai làn, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm với độ chính xác cao. Thế nhưng, trái ngược với sự hiện diện của công nghệ, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, biến Lê Văn Lương thành một trong những "điểm nóng” về vi phạm giao thông ở Hà Nội.
Trong số các lỗi vi phạm, phổ biến nhất là tình trạng loạt xe đi vào làn xe buýt nhanh BRT – làn đường được thiết kế riêng, có dải phân cách cứng, nhằm đảm bảo tốc độ và tính ưu tiên cho vận tải công cộng.
Dù vạch sơn kẻ đường và biển báo rất rõ ràng, nhưng chỉ cần một chiếc xe máy "tiên phong" đi vào làn BRT, hàng trăm chiếc xe khác sẽ nối đuôi tạo thành một dòng xe hỗn loạn, phá vỡ hoàn toàn sự phân luồng của tuyến đường.
“Căng thẳng nhất là lúc giờ cao điểm. Xe buýt nhanh nhưng nhiều khi đứng chôn chân một chỗ vì xe máy, ô tô cứ cắt ngang, chen lấn”, anh N.V.H., tài xế xe buýt BRT tuyến Kim Mã – Yên Nghĩa, chia sẻ. Theo anh H., việc liên tục phải phanh gấp, tránh phương tiện lấn làn không chỉ làm chậm hành trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. “Mình lái xe buýt BRT nhưng cảm giác lúc nào cũng phải ‘căng não’, vì chỉ cần sơ suất là va chạm ngay”, anh nói.
Anh T.H.N., người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, thừa nhận nhiều lần đi vào làn BRT. “Giờ cao điểm tắc quá, đi làn ngoài gần như không nhúc nhích. Thấy làn BRT trống hơn nên nhiều người liều đi vào cho nhanh. Biết là có camera AI phạt nguội, nhưng nhiều lúc vẫn nhắm mắt làm liều”, anh N. nói. Theo anh N., không phải ai cũng nắm rõ vị trí camera hoặc mức phạt cụ thể, nên tâm lý “chưa chắc đã bị phạt” vẫn còn khá phổ biến.
Không chỉ lấn làn BRT, trên tuyến đường Lê Văn Lương, hàng loạt lỗi vi phạm giao thông khác vẫn diễn ra công khai, lặp đi lặp lại mỗi ngày, dù hệ thống camera AI hoạt động liên tục. Ghi nhận trong nhiều khung giờ cho thấy, nhiều người vừa lái xe máy vừa nghe điện thoại, nhắn tin, mắt dán vào màn hình, tay lái lạng lách giữa dòng phương tiện đông đúc.
Tại các nút giao lớn, khi tín hiệu đèn chuyển sang đỏ, không ít xe máy cố tình tăng ga vượt qua, tạo nên những tình huống giao cắt nguy hiểm với các dòng xe đi đúng luật, từ đó xảy ra những vụ va chạm.
Tình trạng chở người không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định vẫn khá phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm sáng - chiều. Nhiều xe máy chở ba, chở bốn, trong đó có cả trẻ nhỏ, đi với tốc độ cao mà không có bất kỳ trang bị bảo hộ nào.
Toàn bộ các hành vi vi phạm nêu trên đều nằm trong danh mục lỗi được camera AI ghi nhận, trích xuất hình ảnh và chuyển dữ liệu phục vụ xử phạt nguội.
Đáng chú ý, để né tránh việc bị xử phạt nguội, nhiều người lái xe máy cố tình tháo biển kiểm soát hoặc sử dụng các vật dụng như khẩu trang, băng dính, miếng nhựa, thậm chí bùn đất để che một phần hoặc toàn bộ biển số, khiến camera AI dù ghi nhận được hành vi vi phạm cũng gặp khó khăn trong việc xác định phương tiện. Việc cố tình che, làm biến dạng hoặc tháo biển số không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn cho thấy tâm lý đối phó, coi thường quy định của một bộ phận người tham gia giao thông, làm giảm hiệu quả của hệ thống giám sát tự động và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường vốn đã có mật độ phương tiện rất cao.
Tại buổi họp báo kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục CSGT cho biết đối với những vi phạm mà camera không thể phát hiện được, lực lượng CSGT vẫn sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm ở trên đường. Ngoài ra, lực lượng CSGT vẫn sẽ bố trí lực lượng để giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng như các tình huống, sự cố xảy ra trên các tuyến đường, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách toàn diện.
Bình luận