Camera AI phủ kín tuyến huyết mạch Hà Nội, loạt xe vẫn ngang nhiên vi phạm

Anh T.H.N., người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, thừa nhận nhiều lần đi vào làn BRT. “Giờ cao điểm tắc quá, đi làn ngoài gần như không nhúc nhích. Thấy làn BRT trống hơn nên nhiều người liều đi vào cho nhanh. Biết là có camera AI phạt nguội, nhưng nhiều lúc vẫn nhắm mắt làm liều”, anh N. nói. Theo anh N., không phải ai cũng nắm rõ vị trí camera hoặc mức phạt cụ thể, nên tâm lý “chưa chắc đã bị phạt” vẫn còn khá phổ biến.