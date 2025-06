CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 3,21%

(VTC News) -

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước, chủ yếu do giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt và ăn uống ngoài gia đình tăng. So với tháng 12/2024, CPI tháng 5 tăng 1,53% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,24%.

Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,16% của CPI tháng 5 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước. (Nguồn: Tổng Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 5/2025 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,10% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,21% của CPI bình quân chung.

Chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 10,47% so với tháng trước và chỉ số giá USD trong tháng tăng 0,68%.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 78,64 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,67 tỷ USD. (Nguồn: Tổng Cục Thống kê)

Trong đó xuất khẩu tăng 14,0%; nhập khẩu tăng 17,5. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,67 tỷ USD.

5 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 57,2 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,4 tỷ USD.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 5 cả nước có hơn 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, cả nước còn có 8.017 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 5.924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 6.535 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.909 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Tính chung 5 tháng, cả nước có 111,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 22,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 111,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 22,3 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Trong tháng 5, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 55,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 221,8 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/5 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,39 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng ước đạt 8,90 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 317,3 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.