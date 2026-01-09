Công ty Đồ hộp Hạ Long chế biến bao nhiêu hàng thành phẩm từ lợn bệnh?

(VTC News) -

Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tập kết tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận, nội dung báo cáo giải trình của doanh nghiệp này không trùng khớp với thực tế việc xử lý, tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp.

Cụ thể, khi các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thực hiện việc tiêu hủy vật chứng, đồ vật, tài sản bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp, cho thấy có một lượng lớn hàng thành phẩm đã được chế biến từ lợn nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng xác định có lượng lớn hàng thành phẩm được Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo thống kê, lượng hàng hoá dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi tại kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long gồm: 790 kg thịt lợn nạc của Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và 484,5 kg thịt lợn nạc của Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Ngoài ra còn có hơn 130 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán lại cho Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Bên cạnh đó có hơn 4 tấn chả giò rế, hơn 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng cung ứng, bán cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Những hàng hoá dương tính với vi khuẩn Salmonella spp được bảo quản tại kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long gồm hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng cung cấp và hơn 8 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu cùng hơn 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng có công văn đề nghị hỗ trợ việc tiêu huỷ sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp.

Cụ thể gồm: 134 thùng, 10 hộp (trong mỗi thùng có 48 hộp) Pate cột đèn, loại 90 gam/hộp, được sản xuất ngày 6/9/2025 và 156 thùng, 23 hộp (trong mỗi thùng có 48 hộp) Pate cột đèn, loại 150 gam/hộp, được sản xuất ngày 7/9/2025.

Địa điểm tiêu hủy được thực hiện tại Khu xử lý Đình Vũ - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

Gần 14.000 hộp Pate đóng hộp được Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất trong các ngày 6 và 7/9/2025 từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Tuy nhiên, trong nội dung giải trình, Công ty Đồ hộp Hạ Long, khẳng định công ty này là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

"Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ", nội dung giải trình của công ty nhấn mạnh.

Cũng theo công ty này, nhà máy của đơn vị hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Công ty Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.