Vụ thịt heo bệnh được đưa vào nhà máy đồ hộp ở Hải Phòng: Danh tính 9 bị can

(VTC News) -

Sáng 8/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Thịt lợn bẩn được xác định tuồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng), Công an Thành phố đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

5/9 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án này. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 24/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).

Xưởng sản xuất của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Trên mạng xã hội, bạn Nga Mai thể hiện sự tiếc nuối cho một thương hiệu lâu đời: “Bất ngờ và buồn thật sự. Thanh xuân và nhiệt huyết mười mấy năm làm thị trường cho công ty. Một thời cầm từng gói xúc xích, từng hộp thịt đến từng ngóc ngách của Hải Phòng và các tỉnh thành phố để giới thiệu.

Đến giờ, dù nghỉ lâu rồi nhưng vẫn luôn yêu mến và tin tưởng. Thương hiệu nhà nhà, người người ở Hải Phòng và cả nước tin dùng. Khi ấy tủ nhà mình lúc nào cũng đủ các món của đồ hộp Hạ Long, còn mua hộ cho bao nhiêu người quen...”.

Độc giả Trọng Ninh bày tỏ cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sai phạm.

Bình lận trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc và hoang mang.

Cùng quan điểm, bạn Đồng Xuân Tuấn bức xúc: “Nếu doanh nghiệp coi thường người tiêu dùng và sản xuất không có trách nhiệm cao thì nguy cơ sản phẩm đến tay người tiêu dùng kém chất lượng là có thật. Tiếc cho một doanh nghiệp có tiếng mà làm ăn vậy thì mất đạo đức kinh doanh quá”.