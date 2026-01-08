Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng về 'lùm xùm' thịt heo bệnh

(VTC News) -

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị công an bắt giữ, khởi tố do vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Một số sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ long.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này thông tin thêm.

Các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Canfoco cho biết, việc công bố thông tin giải trình được thực hiện đúng quy định, theo đó công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin bất thường khi xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc tình hình quản trị.

Trên tinh thần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo minh bạch đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường, Canfoco thực hiện công văn giải trình nhằm làm rõ bản chất sự việc, mức độ ảnh hưởng thực tế cũng như các biện pháp xử lý đã và đang được triển khai.

Trước đó, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 có trụ sở tại phường Ngô Quyền (TP.Hải Phòng), tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp...