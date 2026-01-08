Khởi tố vụ dùng thịt lợn nhiễm dịch tả làm đồ hộp ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào kho của một công ty đồ hộp có trụ sở tại TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Ngay sau khi phát hiện kho chứa này, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu thịt mang đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành. Sau khi có kết quả giám định, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh nêu trên.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.