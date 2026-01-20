Công trường Vành đai 2,5 sáng đèn xuyên đêm, chạy nước rút trước ngày thông xe

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), có chiều dài khoảng 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô.

Công trình được khởi công từ năm 2014 và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, dự án đã không thể về đích đúng kế hoạch. Đến năm 2020, khi khối lượng thi công mới đạt khoảng 40%, toàn bộ dự án buộc phải tạm ngừng. Những vướng mắc kéo dài liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cùng việc gia hạn các phụ lục hợp đồng BT khiến công trình rơi vào tình trạng “đắp chiếu” trong nhiều năm. Sau quãng thời gian tạm dừng kéo dài gần 5 năm, đến cuối tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi công trở lại, sau khi được UBND TP Hà Nội chấp thuận.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày giữa tháng 1/2026, trên công trường dự án, không khí lao động diễn ra khẩn trương, liên tục. Các khu vực thi công đều sáng đèn vào ban đêm, máy móc hoạt động không ngừng nghỉ.

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời trên toàn tuyến, từ nền đường, mặt đường đến các hạng mục phụ trợ.

Theo thiết kế, dự án được chia thành 5 gói thầu, trong đó có 3 gói xây lắp chính. Trên cơ sở khối lượng và tính chất từng hạng mục, các nhà thầu đã bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Việc tổ chức thi công đồng loạt giúp các hạng mục được triển khai song song, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

Đại diện quản lý dự án đường Vành đai 2,5 (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết, kể từ khi dự án được tái khởi công vào tháng 5/2025, các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục. Đến thời điểm hiện tại, nhiều gói thầu đã hoàn thành khoảng 80–90% khối lượng công việc theo hợp đồng.

Trước yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/1, các đơn vị thi công đang tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút.

Công trường được tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các hạng mục chính kịp hoàn thành theo kế hoạch.

Theo dự kiến, sau ngày 25/1, tuyến đường sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông còn lại. Đây là những bước cuối cùng nhằm chuẩn bị cho việc thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 1/2026.

Cầu L3 bắc qua sông Lừ - một trong những hạng mục quan trọng của dự án cũng đang được các nhà thầu gấp rút thi công.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình hình giao thông khu vực, tăng cường kết nối giữa các trục đường chính, từng bước hoàn thiện hệ thống vành đai đô thị của Hà Nội.

Đường Vành đai 2,5 là trục giao thông quan trọng trong quy hoạch hạ tầng đô thị của TP Hà Nội, có vai trò kết nối và chia sẻ lưu lượng cho các tuyến vành đai hiện hữu.

Toàn tuyến dài khoảng 19,64 km, bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch từ 40–50 m; điểm đầu tại khu đô thị mới Ciputra và điểm cuối giao với Vành đai 3, khu vực gần cầu Thanh Trì.

Theo quy hoạch, tuyến được chia thành 13 đoạn với nhiều hình thức đầu tư. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào khai thác 5 đoạn, tổng chiều dài khoảng 11,28 km; đồng thời đang triển khai thi công 5 đoạn khác dài khoảng 6,1 km. Ba đoạn còn lại, dài khoảng 2,26 km, đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và chuẩn bị triển khai.