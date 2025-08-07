Tài chính số - hạng mục chiến lược Better Choice Awards 2025

(VTC News) -

Giải thưởng Better Choice Awards 2025 chính thức khởi động, đánh dấu mùa giải thứ ba với thông điệp “Vươn mình bứt phá”. Khác với các mùa trước, phần thưởng năm nay đánh dấu sự mở rộng đột phá về quy mô, chiều sâu đánh giá và tác động xã hội.

Tổng cộng 4 nhóm giải thưởng lớn sẽ được trao, bao gồm: Smart Choice Awards (thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ người tiêu dùng), Car Choice Awards (sản phẩm và thương hiệu trong lĩnh vực ô tô), Innovative Choice Awards (các sáng kiến đổi mới sáng tạo trên nền tảng số), và đặc biệt là cụm giải hoàn toàn mới – Consumer Finance Awards (giải pháp tài chính tiêu dùng phục vụ người Việt).

Hệ thống 4 nhóm giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2025. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn chiến lược của mùa giải 2025 là sự xuất hiện của Consumer Finance Awards. Với gần 10 hạng mục, cụm giải này sẽ tôn vinh các nền tảng thanh toán, ngân hàng số, ứng dụng đầu tư và các giải pháp tín dụng sáng tạo, những yếu tố đang thay đổi mạnh mẽ thói quen chi tiêu và quản lý tài chính của người Việt. Theo ban tổ chức, đây là bước tiến tất yếu khi tài chính số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Các hoạt động chính của Better Choice Awards 2025 sẽ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia (1/10). Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Năm nay, giải thưởng lần đầu tiên tổ chức song song với Vietnam Mobility Festival – một sự kiện trải nghiệm giao thông thông minh và phương tiện di chuyển của tương lai. Hai chương trình được đồng tổ chức nhằm làm nổi bật vai trò giao thoa giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực sản xuất nội địa.

Các hoạt động chính của Better Choice Awards 2025 hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 1/10. (Ảnh: BTC)

Quy trình đánh giá của giải thưởng được xây dựng công khai và đa chiều. Kết quả sẽ là sự kết hợp giữa bình chọn của cộng đồng và chấm điểm từ Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia độc lập, nhà báo công nghệ và lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngoài ra, mô hình KOC Better List với sự tham gia của gần 20 Key Opinion Consumer (KOC) sẽ luân phiên đánh giá sản phẩm, tạo ra một nguồn dữ liệu đa dạng và lan tỏa hiệu ứng tích cực trên các nền tảng số.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tại Hà Nội. Các vòng đề cử, bình chọn và chấm điểm bắt đầu từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9, đi kèm với chuỗi hội thảo, talkshow và các chiến dịch truyền thông tương tác.