REDMAGIC 10S Pro tiếp tục ‘định nghĩa lại gaming phone’

(VTC News) -

Thiết kế vị kỷ cho game thủ

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, REDMAGIC 10S Pro đã khẳng định DNA của mình không dành cho số đông. Khi các flagship hiện nay theo đuổi sự tối giản và thanh lịch, 10S Pro lại mang vẻ ngoài hầm hố, đậm chất cơ khí. Nếu so với phiên bản tiền nhiệm là REDMAGIC 10 Pro, thiết kế của “đàn em” 10S Pro có phần cuốn hút hơn nhờ mép kính bo cong nhẹ, giảm cảm giác cấn tay.

Thiết kế gaming "không thể nhầm lẫn".

Ở phiên bản màu đen, mặt lưng làm xuyên thấu một phần cho phép người dùng nhìn thấy chi tiết bên trong như quạt tản nhiệt, logo chip Snapdragon, họa tiết bảng mạch giả lập... Điểm nhấn là chiếc quạt tản nhiệt vật lý với đèn LED RGB, vừa có tác dụng kỹ thuật, vừa là một yếu tố trang trí đặc trưng.

Nhưng các góc cạnh vuông vức và độ dày 8,9 mm có thể gây cấn tay khi cầm lâu nếu không sử dụng ốp lưng đi kèm. Việc có khe hở cho hệ thống tản nhiệt khiến máy chỉ đạt chuẩn kháng nước, bụi IP54, thấp hơn IP68 phổ biến trên smartphone cao cấp. Nhưng đây là thiết kế phục vụ mục đích cao nhất là chơi game, ưu tiên hiệu năng và phong cách hơn sự thoải mái khi cầm.

Khe tản nhiệt và nút gạt Game Center màu đỏ đặc trưng ở cạnh máy.

Điểm yếu ngoại quan sẽ xuất hiện trong môi trường công sở hay bối cảnh trang trọng khi thiết kế này có thể trở nên lạc lõng và thiếu đi sự tinh tế.

Sức mạnh từ tản nhiệt chủ động và phần mềm chuyên sâu

Khác biệt cốt lõi của gaming phone so với flagship thông thường không chỉ ở con chip mạnh, mà là khả năng duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài. Máy trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 Elite Leading Version, cùng hệ thống tản nhiệt chủ động ICE-X, công nghệ thường thấy trên laptop gaming. Những trang bị đầu bảng này giúp REDMAGIC 10S Pro vượt trội hơn các flagship hiện nay về khả năng vận hành game.

Game Space có nhiều tùy chỉnh cho từng trò chơi, tạo lợi thế cho game thủ.

Giải pháp tản nhiệt trên còn kết hợp một buồng hơi lớn, với lớp cách nhiệt graphene và một quạt siêu nhỏ có tốc độ quay lên đến 23.000 vòng/phút. Cải tiến công nghệ "Liquid Metal 2.0", sử dụng kim loại lỏng phủ trực tiếp lên bề mặt CPU thay vì ống dẫn nhiệt giúp tăng khả năng truyền nhiệt. Nhờ đó, máy chỉ ấm nhẹ ngay cả khi chơi các tựa game nặng ở cấu hình cao trong thời gian dài, đi kèm là tiếng quạt quay.

REDMAGIC sử dụng không gian phần mềm chuyên biệt mang tên Game Space giúp máy khai thác hiệu quả hơn trang bị phần cứng, kích hoạt bằng nút gạt vật lý màu đỏ đặc trưng ở cạnh phải của máy. Đây là "trung tâm điều hành" cho phép game thủ truy cập nhanh trò chơi, tùy chỉnh hiệu suất, quản lý thông báo và sử dụng hàng loạt plugin hỗ trợ cho từng game cụ thể. Cùng với cặp phím cảm ứng vai (shoulder triggers) có tốc độ lấy mẫu 520 Hz, 10S Pro mang lại những lợi thế hữu hình trong game, một trải nghiệm mà các smartphone thông thường khó có thể sánh được.

Phím cảm ứng vai - vũ khí đặc biệt của các điện thoại gaming.

Màn hình và những đánh đổi cần chấp nhận

REDMAGIC 10S Pro sở hữu màn hình đẹp về màu sắc lẫn trang bị. Tấm nền AMOLED 6,85 inch mang lại chất lượng hiển thị hàng đầu thị trường, với màu đen sâu và độ sáng cao, có thể sử dụng tốt ngoài trời. Tần số quét 144 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng đến 2.500 Hz đảm bảo mọi thao tác và chuyển động trong game đều mượt, phản hồi tức thì.

Hãng đã tích hợp camera trước 16 MP và cảm biến vân tay dưới màn hình, tạo ra không gian hiển thị trọn vẹn, không bị phân tâm bởi "tai thỏ" hay "đục lỗ", giúp game thủ đắm chìm hoàn toàn vào thế giới ảo.

Tuy nhiên, ưu tiên cho gaming buộc người dùng phải chấp nhận đánh đổi lớn ở hệ thống camera. Cụm camera sau với cảm biến chính và góc siêu rộng 50 MP cho chất lượng ảnh ở mức "đủ dùng" trong điều kiện đủ sáng, nhưng kém so với các flagship cùng tầm giá. Khả năng xử lý HDR chỉ ở mức trung bình, và ảnh thiếu sáng dễ bị nhiễu, bệt màu. Nhà sản xuất đã không đầu tư nhiều vào việc nâng cấp nhiếp ảnh - quyết định hợp lý cho đối tượng người dùng mục tiêu của họ.

Cụm camera là điểm yếu, nhưng là điều hợp lý nhằm mang đến mức giá tối ưu cho game thủ.

Bỏ qua camera, viên pin dung lượng 7.050 mAh là điểm cộng lớn, cung cấp thời lượng sử dụng rất tốt, ngay cả khi chơi game liên tục, có thể hoạt động 2 ngày ở mức sử dụng thông thường và cả tuần nếu ở chế độ chờ. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 80 W đi kèm trong hộp, giúp nạp lại năng lượng nhanh chóng.

Có giá từ 18,5 đến 23 triệu đồng, REDMAGIC 10S Pro không dành cho số đông, nhưng là một trong những gaming phone mạnh mẽ và chuyên biệt hàng đầu thị trường hiện nay. Đối với những game thủ thực thụ, những người sẵn sàng đánh đổi camera để có được hiệu năng bền bỉ và các tính năng hỗ trợ chuyên sâu, đây sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua.