Công nghệ 28/9: Tổng thống Putin mời quốc tế hợp tác phát triển hạt nhân

(VTC News) -

Ông Putin mời các nhà khoa học hạt nhân quốc tế hợp tác

Tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Nguyên tử Thế giới ở Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mời các nhà khoa học hạt nhân từ nhiều quốc gia cùng hợp tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế ở vùng Ulyanovsk. Mục tiêu là thử nghiệm các vật liệu tiên tiến cho chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, mở ra một “kỷ nguyên mới” trong ngành năng lượng hạt nhân.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch thử nghiệm toàn diện các loại vật liệu tiên tiến phục vụ cho một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín. Chúng tôi mời các nhà khoa học từ nhiều quốc gia cùng hợp tác phát triển những công nghệ có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành năng lượng hạt nhân” Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Nguyên tử Thế giới.

Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Tuần lễ Nguyên tử Thế giới. (Nguồn: RIA)

Trump yêu cầu Mircosoft sa thải nhân sự cấp cao

Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu Microsoft sa thải bà Lisa Monaco, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của tập đoàn này. Ông Trump chỉ trích Monaco vì từng giữ các chức vụ cao cấp dưới thời Tổng thống Obama và Biden, cho rằng bà có quyền truy cập thông tin “cực kỳ nhạy cảm” là điều “không thể chấp nhận được”.

Microsoft từ chối bình luận về yêu cầu này. Monaco gia nhập Microsoft vào tháng 5, phụ trách chính sách an ninh mạng và quan hệ với các chính phủ trên thế giới.

Cisco ra mắt phần mềm kết nối điện toán lượng tử

Cisco vừa công bố một công cụ phần mềm mới giúp kết nối các máy tính lượng tử từ nhiều nhà sản xuất khác nhau thành một hệ thống điện toán đám mây thống nhất. Mục tiêu là giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng chia nhỏ bài toán lượng tử và phân phối chúng đến các máy phù hợp, bất kể công nghệ lượng tử mà từng máy sử dụng. Công cụ này sẽ được Cisco phát hành để tải về vào tuần tới.

Trụ sở của Cisco tại San Jose, Mỹ. (Nguồn: Cisco)

Amazon hé lộ loạt sản phẩm mới tại sự kiện mùa thu 2025

Amazon sẽ tổ chức sự kiện phần cứng lớn vào ngày 30/9, với nhiều sản phẩm đáng chú ý. Dự kiến sẽ có ít nhất một mẫu loa thông minh Echo mới, phiên bản Kindle Scribe có màn hình màu, và một mẫu Kindle Petit Color nhỏ gọn. Ngoài ra, Amazon có thể công bố hệ điều hành Vega OS dành cho TV, thay thế nền tảng Android hiện tại. Trợ lý ảo Alexa Plus cũng được kỳ vọng sẽ có bản cập nhật mới.

Trung Quốc dẫn đầu AI sinh học với đột phá từ METiS TechBio

Công ty METiS TechBio tại Bắc Kinh vừa lọt vào danh sách “50 công ty thông minh nhất thế giới” của MIT Technology Review năm 2025 nhờ nền tảng NanoForge, sử dụng AI để thiết kế hạt nano lipid (LNP) mang liệu pháp RNA và chỉnh sửa gen đến các cơ quan mục tiêu.

METiS đã thử nghiệm thành công LNP nhắm vào gan, phổi, tim và cơ xương, mở ra tiềm năng điều trị các bệnh di truyền như loạn dưỡng cơ và rối loạn tim mạch. Theo báo cáo AI Index của Đại học Stanford, Trung Quốc chiếm 61,1% số bằng sáng chế AI toàn cầu năm 2022, vượt xa Mỹ.