Công nghệ 24/9: Windows 10 chính thức ngừng cập nhật từ 14/10

(VTC News) -

Windows 10 chính thức ngừng cập nhật từ 14/10

Microsoft sẽ ngừng mọi cập nhật cho hệ điều hành Windows 10 từ ngày 14/10/2025, khiến khoảng 400 triệu máy tính không thể nâng cấp lên Windows 11 có nguy cơ bị tấn công mạng.

Theo Consumer Reports, hiện tại trên toàn thế giới có khoảng 650 triệu người vẫn đang sử dụng Windows 10.

Windows 10 sẽ ngừng hỗ trợ người dùng vào ngày 14/10/2025. (Nguồn: Cbpnow)

Dù hãng cung cấp gói gia hạn bảo mật 1 năm với giá 30 USD, nhiều tổ chức tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu đã phản đối vì thiếu tương thích ngược và gây lãng phí điện tử. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cân nhắc chuyển sang hệ điều hành khác như Linux để bảo vệ thiết bị lâu dài.

Google: 90% nhân sự ngành công nghệ đã dùng AI trong công việc

Một nghiên cứu mới từ Google DORA cho thấy 90% nhân viên ngành công nghệ hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, tăng mạnh từ 76% năm trước. AI được ứng dụng phổ biến trong viết và chỉnh sửa mã, nhưng mức độ tin tưởng vẫn còn phân hóa: Chỉ 20% người tham gia khảo sát hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng mã do AI tạo ra.

Trong khi đó, thị trường việc làm cho kỹ sư phần mềm mới ra trường đang gặp khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cả ngành lịch sử nghệ thuật. Google và các đối thủ như Microsoft, OpenAI, Replit đang chạy đua phát triển công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI, trong bối cảnh công nghệ này ngày càng được tích hợp sâu vào quy trình phát triển phần mềm.

Rokid ra mắt kính thông minh, nhẹ 49 gram

Rokid vừa ra mắt mẫu kính thông minh với thiết kế siêu nhẹ chỉ 49g, sử dụng màn hình microLED hai mắt giúp giảm mỏi và hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

Giao diện người dùng trực quan của Rokid trông sắc nét hơn nhiều khi nhìn trực tiếp. (Nguồn: Engadget)

Thiết bị tích hợp camera 12MP, 5 micro thu âm, loa mini và chip Qualcomm AR1 hỗ trợ ChatGPT để dịch thuật, ghi chú giọng nói và mô tả hình ảnh bằng AI. Dù chưa hỗ trợ livestream như Meta Ray-Ban, Rokid vẫn gây ấn tượng với khả năng ghi hình, phát nhạc và hiển thị thông báo trực tiếp trên kính.

Kính Rokid có giá khởi điểm 549 USD, rẻ hơn so với Meta Ray-Ban Displays (800 USD).