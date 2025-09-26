Công nghệ 26/9: iPhone 17 Pro bị trầy xước, Apple thừa nhận lỗi

(VTC News) -

Apple thừa nhận lỗi dẫn đến iPhone 17 bị trầy xước

Apple xác nhận rằng các đế sạc MagSafe đã bị mòn tại một số cửa hàng đang gây ra vết trầy trên các mẫu iPhone 17 Pro trưng bày. Theo Apple, đây không phải là vết xước thật mà là “chuyển giao vật liệu” từ thiết bị trưng bày cũ sang mặt lưng điện thoại, và có thể được làm sạch. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết họ đã cố gắng lau nhưng “không có gì thay đổi”, khẳng định đó là vết xước thật.

Sự việc nhanh chóng lan rộng sau khi Bloomberg đưa tin về các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max màu xanh đậm bị trầy xước chỉ sau vài giờ trưng bày tại các cửa hàng ở New York, Hong Kong, Thượng Hải và London. Ngay cả mẫu iPhone Air màu đen cũng gặp tình trạng tương tự.

Một khách hàng đang dùng thử iPhone 17 Pro tại cửa hàng Apple vào ngày 19/9/2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: VCG)

YouTuber nổi tiếng Zack Nelson từ kênh JerryRigEverything chỉ ra rằng phần viền nổi quanh cụm camera của iPhone 17 Pro rất dễ bị trầy vĩnh viễn. Nguyên nhân là do Apple không bo tròn hay làm vát cạnh khu vực này. Apple phản hồi rằng thiết kế này tương tự các sản phẩm khác dùng vỏ nhôm anod hóa và đã qua kiểm tra độ bền, nhưng vẫn thừa nhận có thể xảy ra “mài mòn nhẹ” theo thời gian.

iPhone 17 Pro sử dụng hợp kim nhôm hàng không 7000-series thay vì khung titan như iPhone 16 Pro. Dù Apple khẳng định lớp anod hóa đạt tiêu chuẩn cao về độ cứng, nhiều người vẫn lo ngại về khả năng chống trầy xước. Tuy nhiên, lớp kính Ceramic Shield 2 mới của Corning ở mặt trước đã cải thiện đáng kể khả năng chống trầy so với các thế hệ trước.

Nền tảng di động mới nhất của Qualcomm – Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm vừa công bố Snapdragon 8 Elite Gen 5 – nền tảng di động được hãng tuyên bố là “hệ thống-on-chip nhanh nhất thế giới”. Đây là lựa chọn dành cho các nhà sản xuất điện thoại không tự phát triển chip riêng, và những thiết bị đầu tiên dùng chip này sẽ ra mắt trong vài ngày tới.

Chip mới sử dụng CPU Oryon thế hệ thứ ba, giúp tăng hiệu năng 20% và cải thiện hiệu suất năng lượng CPU thêm 35%. Tổng thể, Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiêu thụ ít điện hơn 16%, cho phép duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

Qualcomm đang sở hữu những loại chip mạnh nhất thế giới. (Nguồn: Qualcomm)

Nền tảng này tích hợp AI Engine mới với NPU Hexagon nâng cấp, nhanh hơn 37% so với thế hệ trước. Qualcomm cho biết AI trên thiết bị sẽ giúp tạo ra các “tác nhân AI cá nhân hóa” có thể nhìn, nghe và suy nghĩ cùng người dùng theo thời gian thực.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là nền tảng đầu tiên hỗ trợ quay video bằng codec Advanced Professional Video (APV), giúp người sáng tạo nội dung có thể quay phim chất lượng cao ngay trên điện thoại.

Nhiều thương hiệu lớn đã cam kết tích hợp chip này vào các mẫu flagship sắp tới, bao gồm: Samsung, OnePlus, OPPO, Honor, iQOO, Nubia, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Sony, vivo, Xiaomi và ZTE.

Hệ điều hành HarmonyOS 5 đạt mốc 17 triệu thiết bị

Huawei công bố rằng hệ điều hành HarmonyOS 5 do hãng tự phát triển đã vượt mốc 17 triệu thiết bị đang hoạt động. Đây là dấu hiệu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng này trong bối cảnh bị hạn chế bởi chính phủ Mỹ.

Cùng với cột mốc này, Huawei cam kết đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140,6 triệu USD) để thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái AI của HarmonyOS và hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI mới.

Khách tham quan xem sản phẩm của Huawei. (Nguồn: Chinadaily)

HarmonyOS 5 được tích hợp đầy đủ vào toàn bộ dòng sản phẩm của Huawei, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop gập, đồng hồ thông minh và màn hình thông minh. Các thiết bị này mang lại trải nghiệm AI liền mạch, vượt qua giới hạn kỹ thuật truyền thống.

Hệ điều hành này không chỉ có mặt trên thiết bị tiêu dùng mà còn mở rộng sang xe thông minh, nhà thông minh và các ứng dụng công nghiệp. Huawei cho biết tốc độ tăng trưởng hiện đạt hàng triệu thiết bị mới mỗi tháng.