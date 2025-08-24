Công nghệ 24/8: Aptech khơi dậy đam mê khám phá AI cho thế hệ trẻ

(VTC News) -

Aptech khơi dậy đam mê khám phá AI cho thế hệ trẻ

Ngày 23/8, Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech đã tổ chức chương trình tọa đàm mang tên “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. Sự kiện không chỉ là dịp trao đổi về tiềm năng của Việt Nam trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ mà còn là cơ hội để các bạn trẻ tìm kiếm định hướng trong việc làm chủ công nghệ.

Chương trình tọa đàm “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI” thu hút sự quan tâm của giới trẻ. (Ảnh: Minh Hoàn)

Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên mới sẽ được xây dựng dựa trên lòng yêu nước, tự hào dân tộc và sự kết hợp với công nghệ theo cách riêng. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng, kỷ nguyên công nghệ hiện nay đang khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy thiếu định hướng và động lực học tập, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến.

Ông Tuấn Anh khẳng định, không nên lo ngại về việc AI sẽ thay thế con người, bởi AI chỉ là một công cụ hỗ trợ con người trong công việc và cuộc sống. Để làm chủ công nghệ này, các bạn trẻ cần có mục tiêu và lộ trình học tập rõ ràng.

Ông cũng cho rằng, trước mắt, Việt Nam nên "đứng trên vai người khổng lồ" để tận dụng sức mạnh của các mô hình AI hàng đầu thế giới, từ đó ứng dụng rộng rãi vào mọi lĩnh vực nhằm tạo ra những cú hích về năng suất và hiệu quả.

Còn theo ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ, để tận dụng được AI, Việt Nam cần có chiến lược phát triển rõ ràng.

Chương trình talk “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI” còn có sự góp mặt của các diễn giả như anh Hoàng Hoa Trung – Chủ nhiệm Hệ sinh thái Nuôi em, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về lĩnh vực hoạt động xã hội, cơ thủ Nguyễn Phúc Long - Huy chương Vàng đơn nam 9-bi tại SEA Games 25. Các diễn ra đã có nhiều chia sẻ về hành trình của bản thân. Và với họ, hành trình đó được giúp sức thêm rất nhiều bởi sự phát triển của công nghệ.

Meta hợp tác với Midjourney cấp phép công nghệ AI cho sản phẩm tương lai

Meta ký một thỏa thuận với phòng thí nghiệm AI tạo sinh Midjourney - công ty tạo hình ảnh từ lời nhắc văn bản - để cấp phép "công nghệ thẩm mỹ" của startup này cho các mô hình và sản phẩm tương lai của công ty truyền thông xã hội.

Khả năng tạo hình ảnh của Midjourney có thể giúp Meta đẩy nhanh các tính năng sáng tạo cho người dùng. (Nguồn: Reuters)

Alexandr Wang, giám đốc AI của “công ty mẹ” Facebook, cho biết sự hợp tác kỹ thuật này sẽ kết nối các nhóm nghiên cứu của hai công ty.

"Chúng tôi vô cùng ấn tượng với Midjourney", Wang chia sẻ trong một bài đăng trên X, đồng thời cho biết thêm rằng để mang đến những sản phẩm tốt nhất, Meta đang kết hợp những nhân tài hàng đầu, lộ trình tính toán mạnh mẽ và quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu trong ngành.

Khả năng tạo hình ảnh của startup này có thể giúp Meta đẩy nhanh các tính năng sáng tạo cho người dùng và nhà tiếp thị, từ đó có khả năng giảm chi phí sản xuất nội dung và tăng cường sự tương tác.

Thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm Meta đang tái cấu trúc các nỗ lực AI của mình theo Superintelligence Labs, một động thái có nhiều rủi ro sau khi nhiều nhân viên cấp cao rời đi và mẫu Llama 4 nguồn mở mới nhất của công ty không được đón nhận nồng nhiệt.

Apple sẵn sàng cho AI doanh nghiệp với tùy chọn cấu hình ChatGPT mới

Apple đang triển khai các công cụ mới giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hơn về vị trí và cách thức nhân viên của họ có thể khai thác trí tuệ nhân tạo. Với việc phát hành bản cập nhật phần mềm của Apple vào tháng 9 tới, gã khổng lồ công nghệ đang bổ sung thêm một tùy chọn cho khách hàng doanh nghiệp: khả năng cấu hình việc sử dụng phiên bản ChatGPT dành cho doanh nghiệp của OpenAI.

Apple sẵn sàng cho AI doanh nghiệp với tùy chọn cấu hình ChatGPT mới. (Nguồn: Futureteknow.com)

Theo OpenAI, hiện có hơn 5 triệu khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ AI để kết nối với dữ liệu nội bộ của họ khi sử dụng các tác nhân AI.

Mặc dù các bản cập nhật AI là điểm nhấn trong số các bản cập nhật dành cho doanh nghiệp dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu, Apple cũng đang triển khai các tính năng mới khác cho các khách hàng lớn nhất của mình.

Theo đó, Apple sẽ ra mắt API cho dịch vụ Apple Business Manager, các công cụ mới cho Quản lý Thiết bị và Giải pháp Return to Service. Những công cụ này cũng sẽ được triển khai vào tháng 9 như một phần trong các bản cập nhật phần mềm rộng hơn của Apple dành cho iPhone, iPad, Mac và nhiều thiết bị khác.