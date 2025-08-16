Công nghệ 16/8: ChatGPT đã tạo ra 2 tỷ USD từ khi ra mắt

(VTC News) -

ChatGPT đã tạo ra 2 tỷ USD, kiếm được 2,91 USD cho mỗi lượt cài đặt

Ứng dụng di động của ChatGPT đã đạt được một cột mốc đáng kinh ngạc: tổng doanh thu toàn cầu lên tới 2 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2023. Riêng trong năm 2025, tính đến tháng 7, ứng dụng thu về 1,35 tỷ USD, tăng trưởng 673% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình, ChatGPT tạo ra khoảng 193 triệu USD mỗi tháng trong năm 2025. Con số này vượt xa các đối thủ như Grok, Claude hay Copilot. Đáng chú ý, doanh thu của ChatGPT gấp 30 lần tổng doanh thu của ba đối thủ cộng lại.

ChatGPT tạo doanh thu cao nhất trong số những ứng dụng đi động. (Nguồn: Techcrunch)

Hiệu quả kinh doanh của ứng dụng cũng rất ấn tượng. Mỗi lượt tải về mang lại trung bình 2,91 USD doanh thu. Tại thị trường Mỹ, con số này lên tới 10 USD/lượt tải, chiếm 38% tổng doanh thu toàn cầu của ứng dụng.

Tính đến nay, ứng dụng đã được tải về 690 triệu lần trên toàn thế giới. Trong đó, Ấn Độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 13,7%, tiếp theo là Mỹ với 10,3%. Riêng trong năm 2025, số lượt tải đạt 318 triệu, tăng gấp 2,8 lần so với năm trước.

Các đối thủ như Grok mới chỉ bắt đầu triển khai ứng dụng di động gần đây. Grok ra mắt trên iOS vào tháng 1/2025 và Android vào tháng 3/2025, nên chưa thể cạnh tranh về quy mô và doanh thu.

Thẻ nhớ SSD siêu nhỏ cho thiết bị cầm tay hút khách

Mini SSD đang thu hút sự chú ý trong giới công nghệ, đặc biệt là với các thiết bị chơi game cầm tay. Được phát triển bởi công ty Biwin, Mini SSD có kích thước siêu nhỏ (15 x 17 mm) nhưng đạt tốc độ đọc lên tới 3.700MB/giây nhờ giao tiếp PCIe 4.0 hai làn.

Mini SSD được thiết kế giống như thẻ SIM, sử dụng công nghệ đóng gói LGA để tích hợp chip NAND và bộ điều khiển SSD vào một khối nhỏ gọn. Người dùng có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần mở máy, giúp việc nâng cấp lưu trữ trở nên thuận tiện hơn.

Định dạng Mini SSD của Biwin giúp việc nâng cấp bộ nhớ dễ dàng hơn cho máy tính chơi game di động. (Nguồn: Biwin)

Hai thiết bị chơi game cầm tay của Trung Quốc - GPD Win 5 và OneXPlayer Super X - đã công bố hỗ trợ Mini SSD. Biwin cho biết các thẻ sẽ có dung lượng từ 500GB đến 2TB, phù hợp với nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của game thủ.

Sự ra đời của Mini SSD phản ánh một xu hướng rõ rệt: Kích thước game ngày càng lớn. Theo TechSpot, từ năm 2012 đến 2023, dung lượng trung bình của game tăng khoảng 6,3GB mỗi năm. Những game nặng về hình ảnh, âm thanh và hỗ trợ đa ngôn ngữ như The Last of Us Part 1 hay Cyberpunk 2077 có thể chiếm tới 100–150GB dung lượng.

NASA lên kế hoạch kéo dài tuổi thọ kính thiên văn Swift

NASA đang hợp tác với hai công ty Mỹ - Cambrian Works (Virginia) và Katalyst Space Technologies (Arizona) - để nghiên cứu khả năng nâng quỹ đạo của kính thiên văn Neil Gehrels Swift Observatory. Mục tiêu là kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị và thử nghiệm công nghệ phục vụ vệ tinh trong không gian.

Swift Observatory đã hoạt động từ năm 2004, chuyên nghiên cứu các hiện tượng năng lượng cao như tia gamma và bùng nổ sao. Tuy nhiên, do hoạt động mặt trời tăng mạnh, quỹ đạo của Swift đang bị suy giảm nhanh chóng, tạo ra nhu cầu cấp thiết phải can thiệp.

NASA nghiên cứu tăng cường quỹ đạo cho Swift để kéo dài sứ mệnh khoa học. (Nguồn: NASA)

NASA tài trợ cho mỗi công ty 150.000 USD thông qua chương trình Small Business Innovation Research (SBIR) Phase III, nhằm thúc đẩy giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm hơn so với việc thay thế Swift bằng một thiết bị mới.

Ngoài ra, NASA cũng đang làm việc với Starfish Space (Washington) để sử dụng công nghệ đẩy và kiểm tra vệ tinh cỡ nhỏ (SSPICY) nhằm phân tích khả năng nâng quỹ đạo Swift. Dự án này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của Swift mà còn mở ra tiềm năng cho các nhiệm vụ kiểm tra vệ tinh không hoạt động trong tương lai.

Theo bà Nicky Fox, Giám đốc Sứ mệnh Khoa học của NASA, việc tận dụng công nghệ thương mại để phục vụ các nhiệm vụ khoa học không gian là bước đi chiến lược, có thể giúp Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ vệ tinh ngoài vũ trụ.