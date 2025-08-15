Công nghệ 15/8: Bluesky - đối thủ tiềm năng của X và Facebook

(VTC News) -

Bluesky: Đối thủ của X, Facebook có gì đặc biệt?

Bluesky vượt mốc 30 triệu người dùng vào tháng 2/2025, trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh nhất sau khi Elon Musk mua lại Twitter và đổi tên thành X. Các thay đổi gây tranh cãi tại X - như cho phép AI huấn luyện từ bài đăng của người dùng và thay đổi tính năng chặn - khiến nhiều người chuyển sang Bluesky.

Bluesky được khởi xướng bởi Jack Dorsey, cựu CEO Twitter, nhưng hiện là một công ty độc lập do Jay Graber điều hành. Nền tảng này được xây dựng trên giao thức phi tập trung AT Protocol, cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu và di chuyển giữa các ứng dụng khác nhau.

Đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro và tài khoản của ông trên Bluesky. (Nguồn: Bluesky)

Nhiều nhân vật nổi tiếng đã tham gia Bluesky như Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Cuban, Guillermo del Toro, Weird Al, và cả Barack Obama, Hillary Clinton. Các tổ chức tin tức như Bloomberg và Washington Post cũng đã sử dụng.

Bluesky miễn phí cho người dùng và không bán dữ liệu để quảng cáo. Họ đang phát triển dịch vụ trả phí như Bluesky+ với video chất lượng cao và tùy chỉnh hồ sơ. Nền tảng cũng nhận được tài trợ để hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên giao thức AT.

Người dùng có thể tạo feed tùy chỉnh, chọn thuật toán hiển thị nội dung, và thậm chí chuyển sang ứng dụng khác mà vẫn giữ nguyên dữ liệu và kết nối. Đây là điểm khác biệt lớn so với các mạng xã hội tập trung như X hay Meta.

Apple đưa tính năng đo oxy máu trở lại Apple Watch tại Mỹ

Sau hơn một năm bị cấm nhập khẩu do tranh chấp pháp lý, Apple vừa chính thức tung ra phiên bản thiết kế lại của tính năng đo oxy máu cho các mẫu Apple Watch tại Mỹ, bao gồm Series 9, Series 10 và Ultra 2. Tính năng này sẽ được kích hoạt thông qua bản cập nhật phần mềm iOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1. Sau khi cập nhật, dữ liệu oxy máu sẽ được xử lý trực tiếp trên iPhone và hiển thị trong mục hô hấp của ứng dụng Health.

Apple khẳng định rằng các mẫu Apple Watch đã mua trước đó hoặc mua ngoài nước Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Đây là bước đi quan trọng sau hơn một năm gián đoạn do lệnh cấm nhập khẩu liên quan đến tranh chấp pháp lý với công ty thiết bị y tế Masimo.

Tính năng đo oxy máu trên Apple Watch. (Nguồn: Apple)

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2021, khi Masimo cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế công nghệ đo oxy máu. Sau nhiều vòng tranh tụng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã ra phán quyết có lợi cho Masimo, buộc Apple phải tạm ngừng bán các mẫu Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ. Để tuân thủ, Apple đã phát hành phiên bản không có tính năng đo oxy máu.

Tuy nhiên, nhờ phán quyết mới từ Hải quan Mỹ, Apple có thể đưa tính năng này trở lại với một số điều chỉnh kỹ thuật. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple đang tìm cách duy trì tính năng sức khỏe quan trọng trên thiết bị đeo, đồng thời khép lại một phần tranh chấp kéo dài với Masimo.

Lithuania dạy trẻ em chế tạo và điều khiển drone

Từ tháng 9/2025, Lithuania sẽ khai trương ba trung tâm đào tạo đầu tiên trong chương trình quốc gia nhằm dạy trẻ em cách chế tạo và điều khiển drone. Dự kiến đến năm 2028, tổng cộng sẽ có chín trung tâm hoạt động, với mục tiêu đào tạo hơn 22.000 người, trong đó có khoảng 7.000 trẻ em.

Chương trình được thiết kế cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Trẻ em từ khoảng 9 tuổi sẽ bắt đầu học cách lắp ráp drone thông qua các trò chơi và hoạt động thực hành. Khi lên cấp hai, các em sẽ được hướng dẫn lái drone trong nhà và tự chế tạo thiết bị. Đến cấp ba, học sinh sẽ học thiết kế linh kiện 3D và tham gia các cuộc thi cấp vùng và quốc gia.

Một lớp học về thiết bị bay không người lái. (Nguồn: Thedronegirl)

Theo ông Valdas Jankauskas, giám đốc Cơ quan Giáo dục Phi chính quy Lithuania, drone hiện là một phần không thể thiếu trong khoa học, công nghiệp và đời sống hàng ngày. Việc đưa công nghệ này vào chương trình học sẽ giúp thế hệ trẻ làm quen từ sớm, mở ra cơ hội cho các kỹ sư tương lai và những công dân có hiểu biết công nghệ.

Lithuania cũng đang hòa mình vào xu hướng giáo dục công nghệ của khu vực Baltic. Estonia và Latvia đều đã triển khai các chương trình đào tạo drone cho học sinh, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục STEM và kỹ năng số từ sớm.