Công nghệ 12/8: Lần đầu tiên một quốc gia ký hợp đồng thương mại với SpaceX

(VTC News) -

SpaceX sẽ đưa thí nghiệm khoa học của Ý lên sao Hỏa

Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI) vừa ký thỏa thuận lịch sử với SpaceX để gửi các thí nghiệm khoa học lên sao Hỏa bằng tên lửa Starship vào khoảng tháng 11 - 12/2026. Đây là lần đầu tiên một quốc gia ký hợp đồng thương mại với SpaceX để vận chuyển thiết bị nghiên cứu lên hành tinh đỏ.

Siêu tên lửa Starship của SpaceX cất cánh cho chuyến bay thử nghiệm thứ chín vào ngày 27/5/2025. (Nguồn: SpaceX)

Các thí nghiệm bao gồm:

Mô-đun trồng cây: Kiểm tra khả năng sinh trưởng của thực vật trong điều kiện chuyến bay dài và môi trường sao Hỏa, phục vụ nghiên cứu hệ thống hỗ trợ sự sống.

Trạm khí tượng: Đo nhiệt độ, áp suất và các yếu tố thời tiết trên sao Hỏa để hiểu rõ hơn về khí hậu hành tinh này.

Cảm biến bức xạ: Ghi nhận tia vũ trụ và hạt năng lượng mặt trời trong suốt hành trình và trên bề mặt sao Hỏa, giúp đánh giá mức độ an toàn cho con người.

Starship hiện mới hoàn thành 9 chuyến bay thử nghiệm dưới quỹ đạo, chưa bay vào không gian. CEO Elon Musk cảnh báo rằng để thực hiện được sứ mệnh này, “rất nhiều thứ phải diễn ra đúng cách” và khả năng thành công vẫn chưa chắc chắn.

Thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt trong ngành hàng không vũ trụ, khi các quốc gia có thể mua dịch vụ vận chuyển khoa học liên hành tinh từ công ty tư nhân thay vì tự phát triển tên lửa. Ý sẽ không cần chế tạo phương tiện riêng mà vẫn có thể tham gia vào nghiên cứu sao Hỏa.

Chính phủ Mỹ dừng đóng băng khoản tiền 5 tỷ USD cho bộ sạc EV

Chính phủ Mỹ vừa ban hành hướng dẫn mới cho phép các bang sử dụng khoản tài trợ 5 tỷ USD để xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện, sau nhiều tháng bị đóng băng trái phép. Khoản tiền này thuộc chương trình NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure), được Quốc hội thông qua trong Đạo luật Hạ tầng Lưỡng đảng.

Việc đóng băng quỹ đã bị một liên minh các bang kiện ra tòa và vào tháng 6/2025, tòa án ra phán quyết rằng các bang có khả năng thắng kiện, đồng thời ban hành lệnh cấm chính quyền tiếp tục ngăn chặn việc giải ngân.

Một trạm sạc xe điện tại Mỹ. (Nguồn: Techcrunch)

Bộ Giao thông Vận tải (DOT), do Sean Duffy – cựu nhân vật truyền hình MTV – lãnh đạo, đã chỉ trích các bang vì chậm triển khai dự án. Tính đến tháng 5/2025, khoảng 84% trong tổng số 5 tỷ USD vẫn chưa được sử dụng và chỉ có vài chục trạm sạc được xây dựng. DOT cho rằng việc đóng băng quỹ chỉ nhằm thực hiện quy trình rà soát để đảm bảo chương trình NEVI phù hợp với ưu tiên của chính quyền Trump.

Hướng dẫn mới được công bố vào ngày 11/8 đã đơn giản hóa đáng kể quy trình xét duyệt. Các bang không còn phải tuân thủ các yêu cầu như bảo vệ người tiêu dùng, kế hoạch sơ tán khẩn cấp, đánh giá môi trường, hay tỷ lệ trạm sạc ở khu vực nông thôn, khó khăn. Ngoài ra, DOT cũng loại bỏ các tiêu chuẩn về lao động, đào tạo an toàn, và yêu cầu tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ và người thiểu số sở hữu tham gia vào dự án.

AOL ngừng dịch vụ dial-up sau 34 năm

AOL vừa thông báo sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ Internet dial-up vào ngày 30/9, kết thúc một kỷ nguyên công nghệ từng là cánh cửa chính dẫn vào thế giới mạng từ năm 1991. Dịch vụ này từng đạt đỉnh với hơn 20 triệu người dùng vào đầu những năm 2000, trước khi bị thay thế bởi băng thông rộng.

Cùng với dial-up, AOL cũng sẽ khai tử phần mềm AOL Dialer và trình duyệt AOL Shield. Theo dữ liệu năm 2022, vẫn còn khoảng 175.000 hộ gia đình Mỹ sử dụng dial-up, chủ yếu ở vùng nông thôn nơi hạ tầng Internet hiện đại chưa được triển khai.

Ảnh chụp màn hình phiên bản 2.5 của America Online năm 1995. (Nguồn: Ars)

Dial-up có tốc độ chỉ 0.056 Mbps, chậm hơn gần 9.000 lần so với kết nối cáp quang hiện nay. Việc tải một ảnh chất lượng cao có thể mất vài phút, còn phim Netflix thì mất vài ngày. Tuy nhiên, với nhiều người, dial-up gắn liền với ký ức về âm thanh modem quay số và thông báo “You’ve Got Mail” mang tính biểu tượng.

Dù AOL ngừng dịch vụ, một số nhà cung cấp nhỏ như NetZero và Juno vẫn duy trì dial-up ở những nơi không có lựa chọn khác. Việc AOL đóng cửa dịch vụ này không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn phản ánh khoảng cách số vẫn tồn tại ở Mỹ.