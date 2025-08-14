Công nghệ 14/8: Xe tự lái đầu tiên được bán thương mại cho cá nhân

(VTC News) -

Xe tự lái không còn là đặc quyền của các hãng taxi

Tensor, một công ty mới có trụ sở tại San Jose, California, vừa công bố mẫu xe tự lái đầu tiên được thiết kế riêng cho người dùng cá nhân — gọi là “robocar”. Đây không phải là dịch vụ robotaxi như Waymo hay Cruise, mà là xe sở hữu cá nhân hoàn toàn, dự kiến ra mắt tại Mỹ, châu Âu và Trung Đông từ năm 2026.

Tensor tuyên bố đây là xe tự lái cấp độ 4 đầu tiên. Họ mô tả sản phẩm như một “tác nhân AI cá nhân có khả năng di chuyển”, mang đến sự tự do, riêng tư và quyền kiểm soát cho người dùng. Với khẩu hiệu “Khi thế giới thay đổi… bạn sẽ di chuyển thế nào?”, công ty muốn định nghĩa lại khái niệm xe hơi trong kỷ nguyên AI.

Một chiếc xe tự lái của Tensor trên đường phố. (Nguồn: Theverge)

Dù Tensor không công khai mối liên hệ, hồ sơ thương hiệu cho thấy họ có liên quan đến AutoX — một startup xe tự lái từng hoạt động tại Mỹ và Trung Quốc. AutoX đã ngừng toàn bộ hoạt động tại Trung Quốc và tái cấu trúc thành Tensor để tập trung vào thị trường phương Tây, tránh các hạn chế phần mềm từ chính phủ Mỹ.

Chiếc robocar của Tensor được trang bị hệ thống cảm biến cực kỳ hiện đại: 37 camera, 5 lidar, 11 radar, 22 micro, 10 cảm biến siêu âm, 3 IMU, GNSS, 16 cảm biến va chạm, 8 cảm biến mực nước, 4 cảm biến áp suất lốp, 1 cảm biến khói và kết nối 5G ba kênh. Tuy nhiên, giá bán cụ thể của chiếc xe vẫn chưa được công bố.

Apple chuẩn bị ra mắt “tabletop robot” thông minh vào năm 2027

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển một thiết bị AI mới — được mô tả như một chiếc iPad gắn trên cánh tay robot có thể xoay chuyển. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng sang các thiết bị gia đình thông minh, nhằm cải thiện vị thế của Apple trong lĩnh vực AI.

Thiết bị này có màn hình ngang khoảng 7 inch, gắn trên cánh tay cơ học có thể di chuyển màn hình khoảng 6 inch theo mọi hướng. Nó được thiết kế để xoay theo người dùng khi họ di chuyển trong nhà hoặc văn phòng, tạo cảm giác như đang tương tác với một “người thứ hai”.

Mô phỏng "tabletop robot" của Apple. (Nguồn: Engadget)

Ngoài “tabletop robot”, Apple cũng đang phát triển một thiết bị trung tâm nhà thông minh đơn giản hơn, không có phần đế chuyển động. Thiết bị này có thể điều khiển nhạc, ghi chú, duyệt web và gọi video. Dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn vào năm 2026. Cả hai sản phẩm đều chạy hệ điều hành mới mang tên Charismatic.

Công tắc thế hệ mới: Lắp đặt không cần đục tường, chống cháy

Trong xu hướng cá nhân hóa không gian sống và tối ưu chi phí cải tạo hệ thống điện dân dụng, các sản phẩm thiết kế dạng mô-đun đang ngày càng được ưa chuộng. Những giải pháp này cho phép lắp đặt nhanh chóng mà không cần đục tường hay can thiệp sâu vào kết cấu hạ tầng.

Mới đây, Schneider Electric - tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý năng lượng và tự động hóa - đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Miluz E tại Việt Nam. Đây là dòng công tắc và ổ cắm thông minh, có thiết kế mô-đun giúp người dùng dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp hệ thống điện hiện có.

Việc lắp các thiết bị điện dân dụng đang nhanh chóng, an toàn hơn nhờ thiết kế dạng mô-đun. (Nguồn: Schneider Electric)

Miluz E hỗ trợ hai định dạng mặt phổ biến: mặt vuông (E Format) và mặt chữ nhật (A Format), tương thích với hầu hết các loại đế âm đang sử dụng tại Việt Nam. Điều này giúp việc lắp đặt trở nên linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn.

Theo báo cáo từ Global Growth Insights, khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện chiếm khoảng 30% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực công tắc và ổ cắm, dẫn đầu cả về nhu cầu tiêu dùng lẫn đổi mới công nghệ.

Pebble Time 2 chính thức trở lại

Eric Migicovsky, người sáng lập ban đầu của Pebble, vừa chính thức công bố thiết kế cuối cùng cho mẫu đồng hồ thông minh mới mang tên Pebble Time 2. Sau khi giành lại quyền sở hữu thương hiệu Pebble từ các đối thủ, công ty Core Devices đã đổi tên sản phẩm từ “Core Time 2” thành “Pebble Time 2” - một bước ngoặt đầy hoài niệm.

4 màu của đồng hồ thông minh Pebble Time 2 mới. (Nguồn: Techcrunch)

Pebble Time 2 được trang bị màn hình e-paper 1.5 inch hiển thị 64 màu, hỗ trợ cảm ứng và sử dụng mặt kính cường lực phẳng. Thời lượng pin ấn tượng lên tới 30 ngày. Đồng hồ tích hợp loa ngoài và motor rung tuyến tính để tăng cường trải nghiệm thông báo. Ngoài ra, thiết bị còn có đèn nền RGB đa màu, giúp hiển thị sinh động hơn.

Pebble Time 2 sẽ có bốn tùy chọn màu sắc, tuy chưa được công bố cụ thể. Người dùng đặt trước sẽ được tham gia bình chọn màu yêu thích. Giá bán chính thức là 225 USD.