Công nghệ 11/8: Băng nhóm Brazil kiếm 185.000 USD/tháng từ ứng dụng gọi xe lậu

(VTC News) -

Băng nhóm Brazil kiếm 185.000 USD/tháng từ ứng dụng gọi xe lậu

Cảnh sát Rio de Janeiro, Brazil vừa triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng ứng dụng gọi xe bất hợp pháp để rửa tiền và tài trợ ma túy.

Băng nhóm khét tiếng Comando Vermelho đã ép buộc hơn 300 tài xế xe máy tại khu vực Vila Kennedy (Rio de Janeiro) cài đặt và sử dụng một ứng dụng gọi xe do chúng phát triển. Ứng dụng này tạo ra doanh thu lên tới 1 triệu reais/tháng (khoảng 185.000 USD), được chuyển qua các công ty bình phong để tài trợ cho hoạt động buôn bán ma túy.

Một hình ảnh giao thông trên đường phố Brazil. (Ảnh minh họa, Nguồn: CPG)

Cảnh sát cho biết đường dây này được chia thành hai nhóm: Một nhóm chuyên đe dọa và cưỡng ép tài xế, nhóm còn lại thu lợi nhuận và chuyển tiền cho trùm ma túy địa phương. Đến nay, 4 người đã bị bắt, và 12 lệnh khám xét đã được thực hiện tại Rio và các thành phố lân cận.

Comando Vermelho đã cấm các ứng dụng gọi xe phổ biến như Uber và 99 hoạt động tại một số khu vực do chúng kiểm soát. Trong khi đó, xe máy chở khách vẫn là phương tiện phổ biến tại Rio và nhiều thành phố khác ở Brazil.

Robot chơi trống như nghệ sĩ thực thụ

Một robot hình người đã học chơi trống với độ chính xác và biểu cảm gần như con người, mở ra tiềm năng mới cho nghệ thuật biểu diễn bằng AI.

Robot Drummer được phát triển bởi các nhà nghiên cứu từ SUPSI, IDSIA và Politecnico di Milano. Họ sử dụng học tăng cường (reinforcement learning) trên mô hình robot G1 Unitree để huấn luyện robot chơi trống với độ chính xác trên 90%, bao gồm các kỹ thuật phức tạp như đổi gậy, bắt chéo tay, điều chỉnh vị trí tay theo nhịp.

Tay trống robot lập nên cột mốc mới trong ngành robot sáng tạo với màn trình diễn âm nhạc ấn tượng và giàu cảm xúc. (Nguồn: Youtue)

Robot đã chơi được các bản nhạc nổi tiếng như “Take Five” (Dave Brubeck), “Living on a Prayer” (Bon Jovi), và “In the End” (Linkin Park). Các kỹ năng như dự đoán nhịp tiếp theo và điều chỉnh động tác theo thời gian thực đã xuất hiện tự nhiên trong quá trình huấn luyện.

Mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là chuyển kỹ năng từ mô phỏng sang robot vật lý, và phát triển khả năng ứng biến theo nhạc, giúp robot có thể điều chỉnh phong cách chơi theo cảm xúc và giai điệu như nghệ sĩ thực thụ.

Nvidia, AMD chia 15% doanh thu chip Trung Quốc cho Mỹ

Nvidia và AMD đã đồng ý chuyển 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ. Đây là một thỏa thuận chưa từng có, nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu các dòng chip cao cấp: Nvidia H20 và AMD MI308.

Tổng thống Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 100% đối với chip và bán dẫn, trừ khi các công ty sản xuất tại Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy sản xuất nội địa và kiểm soát công nghệ xuất khẩu.

Một chiếc điện thoại thông minh có hiển thị logo AMD được đặt trên bo mạch chủ. (Nguồn: Reuters)

Theo Financial Times, CEO Nvidia Jensen Huang đã gặp Tổng thống Trump vào tuần trước để thảo luận về chính sách thuế và xuất khẩu. Nvidia sau đó khẳng định: “Chúng tôi tuân thủ các quy định mà chính phủ Mỹ đặt ra cho hoạt động toàn cầu của mình.”

Thỏa thuận này phản ánh sự sẵn sàng của Nhà Trắng trong việc tạo ra các ngoại lệ có chủ đích để đạt được mục tiêu kiểm soát công nghệ cao. Đồng thời, nó cho thấy các công ty Mỹ đang tìm cách duy trì thị trường Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.