Công nghệ 13/8: Thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT-Qualcomm đầu tiên tại Việt Nam

(VTC News) -

VNPT và Qualcomm hợp tác phát triển các công nghệ lõi

Tập đoàn VNPT và Qualcomm vừa ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới việc thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 10/2025. Đây là trung tâm đầu tiên trong nước theo mô hình đồng phát triển thiết kế gốc (Original Design) dựa trên công nghệ Qualcomm, do VNPT dẫn dắt.

Hai bên sẽ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như AI, 5G/6G, IoT, điện toán biên, thiết bị điện toán AI và mạng thế hệ mới. VQEC sẽ là đầu mối nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thương mại hóa các giải pháp “Make in Vietnam”.

Thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm đầu tiên tại Việt Nam. (Nguồn: VNPT)

Việc thành lập VQEC đánh dấu bước chuyển VNPT từ Telco sang Techco, khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia. Với sự hỗ trợ từ Qualcomm, trung tâm sẽ giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ hàng đầu thế giới và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ KH&CN khảo sát, gỡ vướng vận hành chính quyền hai cấp

Ngày 12/8, Đoàn công tác Bộ KH&CN đã làm việc với Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ nhằm nắm bắt khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh đã đạt nhiều kết quả trong xử lý thủ tục hành chính KH&CN, với 91 hồ sơ tiếp nhận trong tháng 7, chủ yếu thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện và sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp vướng mắc về hạ tầng CNTT, phần mềm quản lý chưa ổn định, thiết bị kiểm định lạc hậu và chậm cập nhật dữ liệu KH&CN. Sở kiến nghị Bộ sớm ban hành quy chuẩn kết nối dữ liệu và hỗ trợ nâng cấp hạ tầng.

Đoàn công tác đã ghi nhận, giải đáp và cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn, đồng thời làm việc trực tiếp tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, xã/phường để khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến người dân.

Bộ KH&CN làm việc trực tiếp tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, xã. (Nguồn: Bộ KH&CN)

Cùng ngày 12/8, Bộ KH&CN làm việc với tỉnh Hà Tĩnh nhằm tháo gỡ khó khăn trong phân cấp nhiệm vụ KH&CN. Tỉnh kiến nghị hỗ trợ đào tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT, kết nối dữ liệu quốc gia và hướng dẫn thủ tục hành chính sau phân cấp. Bộ ghi nhận, giải đáp và cam kết đồng hành, đồng thời đề xuất tăng cường chỉ đạo, hoàn thiện pháp lý, đào tạo nhân lực và phối hợp giám sát để bảo đảm hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp.

YouTube bắt đầu thử nghiệm hệ thống xác minh độ tuổi bằng AI

YouTube vừa bắt đầu thử nghiệm hệ thống xác minh độ tuổi mới tại Mỹ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân biệt người lớn và trẻ vị thành niên dựa trên hành vi xem video. Hệ thống này hoạt động khi người dùng đã đăng nhập, và sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nếu phát hiện người dùng dưới 18 tuổi — bất kể ngày sinh đã khai báo.

Thói quen xem video sẽ được AI xác định độ tuổi của người dùng trên Youtube. (Nguồn: AP)

Các biện pháp bao gồm hạn chế đề xuất video, cảnh báo quyền riêng tư, nhắc nghỉ ngơi và không hiển thị quảng cáo cá nhân hóa. Nếu bị xác định sai là trẻ vị thành niên, người dùng có thể cung cấp giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng hoặc ảnh selfie để xác minh lại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng, đặc biệt sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ luật Texas yêu cầu xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em truy cập nội dung khiêu dâm. Tuy nhiên, một số nhóm bảo vệ quyền kỹ thuật số lo ngại hệ thống này có thể xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận.