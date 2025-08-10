Công nghệ 10/8: Trung Quốc đặt tham vọng dẫn đầu công nghiệp robot

(VTC News) -

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển robot hình người

Hơn 100 mẫu người máy tiên tiến được giới thiệu tại Bắc Kinh (Trung Quốc), với các robot hình người gây ấn tượng mạnh qua màn trình diễn chơi bóng đá, đấu quyền anh và lắp ráp ô tô. Sự kiện đánh dấu bước tiến vượt bậc về công nghệ tương tác và độ chính xác.

Trung Quốc xác định đây là lĩnh vực mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải cách sản xuất. Robot hình người đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, y tế, giáo dục và dịch vụ gia đình, với sự hỗ trợ từ các mô hình AI ngôn ngữ lớn.

Hơn 100 sản phẩm robot tiên tiến đã ra mắt tại Hội nghị Robot Thế giới 2025. (Nguồn: XINHUA)

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới suốt 12 năm liên tiếp. Năm 2024, nước này chiếm 2/3 lượng đơn đăng ký bằng sáng chế về robot toàn cầu. Sản lượng robot công nghiệp tăng từ 33.000 (2015) lên 556.000 chiếc (2024); robot dịch vụ đạt 10,52 triệu chiếc, tăng 34,3% so với năm trước.

Cellcolabs tuyên bố sản xuất đại trà tế bào gốc

Startup công nghệ sinh học Thụy Điển Cellcolabs cho biết liệu pháp tế bào gốc đang tiến gần đến quy mô thương mại, mở ra kỷ nguyên mới cho y học hiện đại. Tại Viện Karolinska ở Stockholm, các nhà khoa học đã thu hoạch 4,1 tỷ tế bào gốc trung mô (MSCs) từ một mẫu duy nhất - đủ cho 200 liều điều trị.

Tế bào gốc trung mô (MSCs) có khả năng giảm viêm, phục hồi mô tổn thương và điều hòa miễn dịch. Chúng được kỳ vọng sẽ điều trị hiệu quả các bệnh như viêm khớp, tim mạch, rối loạn miễn dịch và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa.

CEO Mattias Bernow ví MSCs như “kháng sinh mới” cho bệnh mãn tính, tương tự cách penicillin từng cách mạng hóa điều trị nhiễm trùng.

Nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Karolinska đang xử lý tế bào gốc MSCs trong môi trường vô trùng. (Nguồn: Cellcolabs)

Cellcolabs đặt mục tiêu giảm giá thành tới 90% trong thập kỷ tới, giúp phổ cập liệu pháp tế bào gốc. Các bioreactor công nghiệp đang được triển khai để mở rộng quy mô sản xuất, đưa MSCs tiến gần hơn tới thị trường tiêu dùng.

Hàn Quốc hoãn quyết định về đề nghị xuất khẩu dữ liệu bản đồ của Google

Bộ Giao thông Hàn Quốc vừa thông báo hoãn việc cấp phép cho Google xuất khẩu dữ liệu bản đồ, sau khi Mỹ gây áp lực trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây.

Hàn Quốc lo ngại rằng việc xuất khẩu dữ liệu bản đồ chi tiết có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đặc biệt là các khu vực quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong khi đó, Mỹ coi hạn chế này là rào cản phi thuế quan, gây bất lợi cho các công ty công nghệ Mỹ trong thị trường Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã trì hoãn quyết định về yêu cầu xin phép xuất khẩu dữ liệu bản đồ của Google. (Nguồn: Reuters)

Quyết định được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra trong tháng này. Trước đó, hai nước đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 7, làm tăng kỳ vọng về việc tháo gỡ các rào cản kỹ thuật.