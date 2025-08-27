Xe pháo, tên lửa tiến vào trung tâm Hà Nội trước giờ sơ duyệt diễu binh A80

Phần diễu binh, diễu hành quy tụ lực lượng vũ trang, công an và các đoàn quần chúng. Song song với đó, khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp hình ảnh diễu binh trên biển từ Cam Ranh (Khánh Hòa), với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Đáng chú ý, diễu binh năm nay còn có sự hiện diện của quân đội Nga, Lào, Campuchia, Trung Quốc thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.