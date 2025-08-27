Xe pháo, tên lửa tiến vào trung tâm Hà Nội trước giờ sơ duyệt diễu binh A80

Sau hai buổi tổng hợp luyện thành công tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 21 và 24/8, các lực lượng bước vào sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 16h30, đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an xuất phát từ Trường đua F1 vào trung tâm thành phố để tham gia buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, còn gọi là Scub-B.
Xe kéo pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (cuối) và D20 cỡ nòng 152 mm.
Xe chở đạn của tổ hợp phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa.
Đoàn xe bánh lốp rời khu vực trường đua F1 dưới sự reo hò của hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường Lê Quang Đạo.
Đoàn xe rời đi trong khoảng 30 phút.
Người dân đội mưa đứng kín 2 bên đường chờ đoàn xe pháo, tên lửa, UAV của Quân đội cùng xe đặc chủng Công an đi qua.
Buổi sơ duyệt tối nay có sự tham gia của 43 khối diễu hành, 18 khối đứng, hàng chục khối xe pháo, đặc chủng cùng 13 khối quần chúng. Mở đầu chương trình là nghi thức rước đuốc truyền thống, chào cờ, hát quốc ca. Đặc biệt, 21 phát đại bác sẽ được khai hỏa từ sân vận động Mỹ Đình, tạo điểm nhấn trang trọng, mở màn cho toàn bộ sự kiện.
Phần diễu binh, diễu hành quy tụ lực lượng vũ trang, công an và các đoàn quần chúng. Song song với đó, khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp hình ảnh diễu binh trên biển từ Cam Ranh (Khánh Hòa), với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Đáng chú ý, diễu binh năm nay còn có sự hiện diện của quân đội Nga, Lào, Campuchia, Trung Quốc thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.
Bình luận