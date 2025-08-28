Quốc khánh 2-9

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình

Thứ Năm, 28/08/2025 06:24:04 +07:00

(VTC News) - Tối 27/8, Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, hàng vạn người reo hò khi đoàn diễu binh hùng dũng tiến qua trong khí thế hào hùng.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 1

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, quy mô và đầy khí thế.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 2

Đúng 20h, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên và lực lượng tham gia đã bước vào đội hình diễu binh, diễu hành trong không khí trang nghiêm, kỷ luật, nhưng cũng dâng tràn niềm tự hào và khí thế hào hùng. Đi đầu là khối Nghi trượng, nổi bật với Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng ngàn đời của hồn thiêng dân tộc.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 3

Cùng thời điểm, 21 phát đại bác được đội pháo lễ khai hỏa từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tạo nên âm vang mở màn trang nghiêm, khẳng định tầm vóc của buổi sơ duyệt.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 4

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 5
Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 6

Tiếp nối là khối Hồng kỳ đỏ rực, khối cờ Đảng cờ Tổ quốc, khối nữ chiến sĩ Quân nhạc duyên dáng trong hàng ngũ chỉnh tề, cùng các khối quân binh chủng khác đồng loạt bước đều trên nền nhạc rộn ràng.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 7

Mỗi bước chân, mỗi động tác chào đều toát lên sự rắn rỏi, kỷ luật và niềm kiêu hãnh.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 8

Khối sỹ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu binh tại buổi sơ duyệt.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 9

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của Thủ đô.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 10

Khối Binh chủng Công binh với nụ cười tươi, tham gia buổi sơ duyệt.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 11

Khối nữ chiến sĩ Thông tin và khối nam chiến sỹ Phòng hoá.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 12

Hình ảnh khối nữ du kích miền Nam.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 13
Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 14
Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 15

Một điểm nhấn khác của buổi sơ duyệt là sự tham gia của các đoàn quân đến từ Lào, Campuchia và Nga.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 16

Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi sơ duyệt tối 27/8.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 17

Khối nam sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 18

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 19

Hình ảnh đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, Nhân dân dang vòng tay chào đón tối 27/8.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 20

Không khí hào hùng đạt đến cao trào khi khối xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp xuất hiện.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 21

Tiếng xích xe rầm rập, đội hình T-54B, T-55, T-90S, T-62 nối tiếp nhau tiến qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 22

Theo sau là các loại pháo phòng không, tổ hợp tên lửa chiến dịch Scud cùng nhiều khí tài hiện đại.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 23

Xen giữa là loạt vũ khí “Made in Vietnam” do Viettel nghiên cứu, sản xuất, khẳng định năng lực công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới.

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 24
Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 25

Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình - 26

22h cùng ngày, sau hơn hai tiếng đồng hồ diễu qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đội hình diễu binh – diễu hành trở về điểm tập kết, khép lại buổi sơ duyệt.

Anh Đạt - Diệu Hằng - Nguyễn Nam - Viên Minh
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn