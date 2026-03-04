Cố tình dùng cầu thủ nhập tịch, Malaysia bị cảnh báo 'phải chịu trách nhiệm'

(VTC News) -

"Có nhiều rủi ro nếu họ cố tình dùng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu gặp Việt Nam. Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cảm thấy quyết định dùng tiếp số cầu thủ này đáng để mạo hiểm thì họ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó", tiền đạo Safee Sali chia sẻ trên tờ New Strait Times.

Safee Sali được xem như tiền đạo huyền thoại của đội tuyển Malaysia. Thời điểm ngôi sao này còn thi đấu, anh gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Malaysia khi ấy chưa dùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Nhưng sau quãng thời gian dài bị Thái Lan, Việt Nam và Indonesia bỏ lại, họ quyết định nhập tịch loạt cầu thủ.

Figueiredo là một trong 7 cầu thủ vướng cáo buộc khai gian hồ sơ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia.

Trước đó, 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị cáo buộc khai gian hồ sơ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Nhóm này ra sân và tỏa sáng giúp đội tuyển Malaysia thắng đậm Việt Nam với tỉ số 4-0.

"Để đảm bảo an toàn trong tình hình hiện tại, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, tôi cảm thấy các cầu thủ này nên nghỉ ngơi một chút. Đó là quan điểm của tôi. Nhưng có lẽ các nhà quản lý có ý kiến khác, tôi không chắc.

Nếu họ quyết định tung những cầu thủ đó vào sân, thì họ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro dựa trên bất kỳ diễn biến hoặc quyết định nào có thể phát sinh", Safee Sali nói thêm.

FIFA trước đó đã ra án phạt cấm thi đấu 1 năm với 7 cầu thủ nói trên, đồng thời hủy bỏ kết quả các trận đấu giao hữu quốc tế của Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. "Những chú hổ Mã Lai" đều bị xử thua 3-0. Tiếp đó, FAM gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc té (CAS) với hy vọng đảo ngược tình hình.

Đến thời điểm này, quyết định cuối cùng chưa được CAS ra. Nếu bị xác định gian lận và làm giả giấy tờ, các cầu thủ tiếp tục bị treo giò. Đồng thời, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hai đội còn màn tái đấu vào ngày 31/3.