Tòa án chốt thời hạn ra phán quyết vụ cầu thủ Malaysia gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Phiên điều trần của Liên đoàn bóng đá Malaysia tại Tòa Trọng tài Thể thao về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ kết thúc sáng nay 27/2. Tờ New Straits Times dẫn lời người phát ngôn của CAS cho biết cơ quan này bắt đầu giai đoạn nghị án và dự kiến đưa ra phán quyết vào tuần sau. CAS sẽ công bố quyết định trước, sau đó mới cung cấp nội dung lập luận chi tiết bằng văn bản.

“Sau phiên điều trần hôm nay, Hội đồng sẽ dành thời gian để nghị án. Tôi không thể cung cấp khung thời gian chính xác cho quyết định, nhưng một quyết định mang tính hiệu lực (không kèm theo lập luận chi tiết) được dự kiến sẽ có vào tuần tới. Do tính chất được quan tâm rộng rãi của vụ việc này, thông cáo báo chí sẽ được phát hành", tờ New Straits Times dẫn lời nguồn tin chính thức từ Tòa Trọng tài Thể thao.

LĐBĐ Malaysia kết thúc phiên điều trần tại CAS.

Vụ kháng cáo liên quan đến bê bối làm giả tài liệu bắt đầu từ đầu năm 2025. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi một loạt đề nghị xác nhận tư cách thi đấu lên FIFA cho bảy cầu thủ gốc nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca.

Ban đầu, FIFA xác nhận cả bảy cầu thủ đủ điều kiện dựa trên các giấy khai sinh được cho là chứng minh nguồn gốc Malaysia. Sau đó, cơ quan này nhận được khiếu nại và điều tra, xác định có hành vi làm giả hồ sơ để gian lận nhập tịch cầu thủ.

Ngày 25/9, FIFA kết luận FAM phạm luật, phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.650 ringgit Malaysia) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong suốt 12 tháng. Kháng cáo đầu tiên của LĐBĐ Malaysia thất bại. FIFA khẳng định 7 cầu thủ liên quan không đủ tư cách hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

FAM sau đó kháng cáo tiếp lên Tòa Trọng tài Thể thao. Trong thời gian chờ phán quyết, CAS tạm đình chỉ án phạt trước đó của FIFA. Những cầu thủ gian lận nhập tịch được phép thi đấu trở lại. Tuy nhiên, họ không được khoác áo đội tuyển Malaysia sau khi bị FIFA phanh phui nguồn gốc thực sự.