Bị FIFA bóc trần gian lận, ngôi sao nhập tịch Malaysia vẫn đòi đấu ĐT Việt Nam

(VTC News) -

Theo Makan Bola, cầu thủ gian lận nhập tịch Gabriel Palmero khẳng định đã sẵn sàng góp sức cho tuyển Malaysia trước trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam vào tháng tới, bất chấp án phạt bổ sung từ FIFA.

Cầu thủ sinh năm 2002 đưa ra tuyên bố này sau khi dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB Kuching City. Đây là giai đoạn quan trọng với Palmero khi anh vừa trở lại thi đấu sau án treo giò từ FIFA trước đó.

Khi được hỏi về cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam, anh cho biết bản thân vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc nhằm bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu được triệu tập.

“Chắc chắn rồi. Tôi sẵn sàng ra sân đối đầu với tuyển Việt Nam. Tôi luôn tiếp tục cố gắng và làm việc chăm chỉ, và dĩ nhiên tôi đã sẵn sàng”, Palmero nói.

Dù từng vướng những vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu, cầu thủ này khẳng định mối quan hệ giữa anh với các đồng đội tại tuyển Malaysia cũng như HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn rất tốt đẹp. Anh cho biết bản thân thường xuyên giữ liên lạc với các thành viên đội tuyển.

“Vâng, tôi luôn giữ liên lạc với các cầu thủ đội tuyển. Tôi vẫn trò chuyện với Safawi Rasid và Noaa Laine, họ là những người bạn rất tốt của tôi”, anh chia sẻ.

Không chỉ vậy, Palmero tiết lộ anh cũng đã trao đổi trực tiếp với HLV Peter Cklamovski cách đây vài tuần và giữa hai người luôn duy trì sự tin tưởng lẫn nhau.

“Ông ấy là một người tuyệt vời, rất chuyên nghiệp trong công việc. Tôi luôn giữ mối quan hệ gần gũi với HLV trưởng”, Palmero nhấn mạnh.

Tờ báo Malaysia cho biết khả năng Gabriel Palmero có đủ điều kiện tiếp tục khoác áo Harimau Malaysia hay không vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quyết định này dự kiến được công bố vào ngày 26/2.

Thực tế, Palmero rất khó được trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia. Tòa án trọng tài thể thao (CAS) tạm đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA đưa ra để anh có thể tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, FIFA lúc này đã xác định Palmero không phải cầu thủ Malaysia hợp lệ. Quy trình pháp lý chỉ nhằm mục đích xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ giả mạo hồ sơ.

Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 và sẽ làm khách trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) của tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối. Đây được xem là cuộc đối đầu mang tính quyết định, nhằm xác định đội giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu châu lục danh giá.