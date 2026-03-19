Cố tình đặt camera tạo góc khuất gian lận, nhiều phòng thi VioEdu bị huỷ kết quả

(VTC News) -

Sáng qua 18/3, vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của sân chơi học tập trực tuyến VioEdu diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều trường học.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay, phần lớn các đơn vị phối hợp nghiêm túc, đảm bảo quy trình tổ chức minh bạch. Tuy nhiên, thông qua hệ thống giám sát trực tuyến, đơn vị ghi nhận một số phòng thi xuất hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế.

Cụ thể, một số điểm thi bị phát hiện cố tình bố trí camera không đúng vị trí, tạo “góc khuất” nhằm can thiệp vào bài làm của thí sinh. Ngoài ra, tình trạng chụp, sao chép và phát tán trái phép đề thi, mã ca thi cũng được ghi nhận.

Một số điểm thi VioEdu bị phát hiện cố tình bố trí camera không đúng vị trí, tạo “góc khuất” nhằm can thiệp vào bài làm của thí sinh.

Đáng chú ý, tại một số phòng thi, giám thị bị phản ánh có hành vi ra vào khu vực thi, thậm chí nhắc bài hoặc hỗ trợ học sinh trong quá trình làm bài. Ban tổ chức cho rằng đây là những vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi.

Giám thị nhắc bài học sinh. (Ảnh: VioEdu)

Theo đại diện ban tổ chức, các hành vi gian lận không chỉ làm sai lệch kết quả mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý và niềm tin của học sinh về một sân chơi công bằng, cũng như làm suy giảm sự tự tin vào năng lực thực chất của các em.

Trên cơ sở dữ liệu giám sát và bằng chứng thu thập được, ban tổ chức đã quyết định hủy toàn bộ kết quả của các ca thi và phòng thi vi phạm, đồng thời thông báo tới các đơn vị liên quan.

Ban tổ chức cũng đề nghị các nhà trường trên toàn quốc tăng cường phối hợp, tuân thủ nghiêm túc quy chế, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong tổ chức kỳ thi, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả cho học sinh.

Cuộc thi VioEdu là sân chơi học thuật dựa trên một nền tảng giáo dục số, hướng tới học sinh phổ thông trên toàn quốc nhằm hỗ trợ học sinh học tập các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh theo hướng cá nhân hóa. VioEdu được tổ chức theo nhiều cấp độ, từ cấp trường, địa phương đến cấp khu vực và toàn quốc, với mục tiêu tạo sân chơi học thuật trực tuyến, giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, đặc biệt ở các môn Toán và khoa học. Vòng thi cấp khu vực tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 20/3, toàn bộ quá trình thi được giám sát bằng phần mềm trực tuyến.