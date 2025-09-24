Chứng khoán 24/9: VN-Index tiếp tục hồi phục, tăng hơn 22 điểm

(VTC News) -

Kết thúc phiên 24/9, VN-Index tăng 22,2 điểm (1,36%) lên 1.657,46 điểm, đạt mức cao nhất trong ngày. HNX-Index tăng 4,27 điểm (1,56%) lên 277,28 điểm và UPCoM-Index tăng 0,92 điểm (0,84%) lên 110,94 điểm.

Trong đó, sàn HoSE có 231 mã tăng và 88 mã giảm, thanh khoản đạt 27.100 tỷ đồng. Sàn HNX có 95 mã tăng và 58 mã giảm, thanh khoản đạt 2.253 tỷ đồng. Sàn UPCoM có 143 mã tăng và 104 mã giảm. Toàn sàn đạt hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch xấp xỉ 29.400 tỷ đồng.

Những mã bất động sản đóng góp nhiều nhất có thể kể đến như: CEO (+8,43%), DIG (+5,37%), PDR (+5,5%), NVL (+3,19%), HDC (+4,84%).

Nhóm tài chính các mã dẫn dắt có thể kể đến như: HDB (+6,97%), VPB (+5,69%), SHS (+5,71%), TCB (+3,47%), STB (+2,89%), SSI (+2,16%), VCI (+4,18%), VND (+3,82%).

VN-Index tiếp tục hồi phục, tăng hơn 22 điểm.

Như vậy, sau 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường đã hồi phục thành công trong phiên giao dịch ngày 23/9. Thị trường hôm nay tiếp đà hồi phục nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch. Tuy nhiên, lực đỡ từ một số mã bluechip khá yếu, trong khi áp lực bán nhanh chóng trở lại trên diện rộng đã khiến VN-Index đảo chiều điều chỉnh.

Đà giảm ngày càng nới rộng hơn khi nhóm cổ phiếu VN30 gia tăng sức ép, đã khiến VN-Index ngày càng nới rộng biên độ giảm và chỉ bật hồi khi bị đẩy về dưới vùng giá 1.620 điểm.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE chỉ còn 99 mã tăng và 192 mã giảm, VN-Index giảm 14,1 điểm (-0,86%) xuống 1.621,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 433,9 triệu đơn vị, giá trị 10.859 tỷ đồng, tăng 43,2% về khối lượng và 20,56% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 32,7 triệu đơn vị, giá trị 820 tỷ đồng.

Nhóm VN30 tác động khá mạnh tới thị trường khi chốt phiên giảm gần 17 điểm, trong đó chỉ còn 2 mã là ACB và GVR giữ được sắc xanh với mức tăng trên dưới 0,5%; ngoài ra HDB đứng giá tham chiếu; còn lại các cổ phiếu đều giao dịch dưới mốc tham chiếu.

Cổ phiếu ngân hàng SHB giảm mạnh nhất trong rổ VN30, với mức giảm 3,2%, chốt phiên sáng nay tại vùng giá thấp nhất 16.450 đồng/CP và thanh khoản vẫn vượt trội trên thị trường với hơn 108,4 triệu đơn vị khớp lệnh.

Tuy nhiên, mã ảnh hưởng lớn nhất là VHM khi lấy đi gần 3 điểm của chỉ số chung, chốt phiên giảm 3,1% xuống mức 95.600 đồng/CP; tiếp theo là VIC lấy đi gần 2 điểm của chỉ số chung, chốt phiên giảm 1,5% xuống mức 147.000 đồng/CP.