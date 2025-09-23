VN-Index ngừng giảm mạnh, thanh khoản thấp nhất 3 tháng

(VTC News) -

Sau khi giảm hơn 20 điểm trong phiên hôm qua, VN-Index hôm nay 23/9 đã quay đầu tăng nhẹ 0,81 điểm (0,05%) lên 1.635,26 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) xuống 273,01 điểm và UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (0,12%) còn 110,02 điểm.

Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước. Toàn thị trường ghi nhận hơn 893 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị 24.465 tỷ đồng. Riêng HoSE đạt gần 23.233 tỷ đồng, giảm 35% và thấp nhất kể từ sau phiên 4/7.

Nhóm bluechips hỗ trợ chỉ số trong phiên hôm nay đến từ HPG, MWG cùng các cổ phiếu ngân hàng VIB, MBB, ACB, TPB, STB, VPB, CTG đều tăng, dù mức tăng khiêm tốn chỉ từ 0,5% đến 1,7%.

VN-Index tăng nhẹ, thanh khoản thấp nhất 3 tháng.

Rổ VN30 kết phiên với 15 mã tăng, 11 mã giảm và 4 mã đứng giá gồm DGC, MSN, SSB và TCB. Trong nhóm tăng, MWG dẫn đầu với mức tăng 1,7% lên 77.800 đồng/cp, tiếp theo là CTG (+1,4%), VPB (+1,4%), STB (+1,1%) và TPB (+1,1%). Một số cổ phiếu tăng nhẹ hơn gồm HPG, ACB, MBB, VIB, SSI, VCB, VIC, VNM, SAB và LPB. Ở chiều giảm, SHB mất 2,3%, trong khi VJC, VRE, FPT, BCM và HDB cùng giảm trên 1%.

Cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn trong phiên chiều. Nhiều mã giảm sâu như QCG (-5%), HDG (-3,3%), NLG (-3,1%), DIG (-2,4%), KDH (-1,8%), HDC (-1,8%), VRE (-1,7%), CEO (-1,6%) và L14 (-1,6%). Ở chiều tăng, một số mã giữ được sắc xanh gồm LDG (+4%), DXS (+1,6%), DXG (+1,5%), TCH (+0,5%), SCR (+0,3%), VIC (+0,3%) và NVL (+0,3%).

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt hồi phục, đa số tăng dưới 2% như SHS, VCI, VND, HCM, VIX, CTS, ORS, TCI, SSI, APS, VDS. Một số mã vượt trội hơn gồm HBS (+4,1%), WSS (+2,7%) và PSI (+2,4%).

Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ ngoài cặp đôi TCD, BCG giữ giá trần thì phiên chiều nay còn có JVC, SVD, DTL cũng chạm sắc tím. Các cổ phiếu ANV +5,9% lên 27.700 đồng, VNE +5,4% lên 8.380 đồng, LGL +4,5% lên 4.840 đồng, những cái tên khác như PVD, VIX, BKG, PVT, STK, HT1, ACL, LDG, TLD tăng từ hơn 2% đến 4%.

Khối ngoại rơi vào trạng thái giằng có khi chỉ bán ròng 14 tỷ đồng trên HoSE. Họ tập trung bán ròng FPT 562 tỷ đồng, ngược lại mua ròng VIX, MWG, SHB từ 135 - 249 tỷ đồng.