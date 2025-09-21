Chứng khoán tuần tới: VN-Index tiếp tục tích lũy, chờ động lực tăng mới

(VTC News) -

Tuần giao dịch vừa qua bao trùm bởi sự yên ắng và ảm đạm, trái ngược với những biến động mạnh mẽ trong giai đoạn trước.

VN-Index mở đầu tuần bằng phiên tăng 17,64 điểm, nhen nhóm kỳ vọng chinh phục lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường rơi vào chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khép lại tuần với mức 1.658 điểm, giảm 0,5% so với tuần trước.

Dự đoán về thị trường chứng khoán tuần tới, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho rằng, thị trường điều chỉnh với dao động biên độ hẹp vẫn tiếp tục nằm quanh khu vực hỗ trợ mốc 1.650 – 1.660 điểm cũng chưa phải là tín hiệu quá đáng ngại.

"Chúng ta chưa thấy áp lực bán tháo đi kèm thanh khoản lớn. Nhóm cổ phiếu tài chính, thép, bất động sản, dầu khí, công nghệ vẫn giữ được vùng tích lũy cho dù trạng thái thị trường đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về một pha điều chỉnh sâu", ông Khánh nhận định.

Dự báo, chứng khoán tuần tới tiếp tục tích luỹ, chờ động lực tăng trưởng mới. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo ông, VN-Index có thể khó điều chỉnh giảm dưới mốc 1.600 - 1.650 điểm và sẽ có những nhóm ngành vốn hóa lớn, cổ phiếu lớn tăng điểm hỗ trợ thị trường tuần giao dịch tới như nhóm chứng khoán, hóa chất, bất động sản, thép…

Chuyên gia đến từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tạo nền giá mới với thanh khoản thấp, chờ đợi động lực tăng trưởng rõ ràng hơn từ kết quả kinh doanh quý III và các yếu tố vĩ mô. Chỉ khi những yếu tố cơ bản cải thiện, VN-Index mới có thể thoát khỏi trạng thái lình xình và hướng tới xu hướng tích cực hơn vào cuối năm.

Cũng theo SHS, VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh và tích lũy tự nhiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt đỉnh cũ năm 2022. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể dao động quanh kháng cự 1.665 điểm (tương ứng đường trung bình 20 phiên) và không loại trừ khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm.

VN30 cũng bước vào trạng thái tích lũy trên vùng 1.850 điểm sau khi thất bại tại đỉnh cũ tháng 8-9.

Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nhịp tăng vừa qua, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nhiều VN-Index sẽ phá đỉnh, kỳ vọng nhóm chứng khoán trước thông tin tích cực về nâng hạng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư đã mua mạnh tại vùng cao.

Thực tế diễn biến thị trường không như kỳ vọng nên nhà đầu tư phần nhiều canh bán, xanh là bán, cầu thì chưa vội mua vào, thanh khoản vùng đỉnh tuần qua sụt giảm mạnh, tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khá thận trọng.

"Theo tôi thị trường muốn tăng tiếp thì cần phải tích lũy tốt tại vùng 1.600 - 1.680 điểm, các nhóm dẫn dắt chứng khoán, ngân hàng chiết khấu đủ hấp dẫn, thị trường sẽ bật tăng mạnh và phá đỉnh trong tháng 10/2025", ông Huân chia sẻ.

Cũng theo ông Huân, thanh khoản tuần qua sụt giảm mạnh một phần do nhà đầu tư bị kẹp trên vùng đỉnh nhiều, trong khi cầu thì chưa vội tham gia khi giá cổ phiếu các nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng chiết khấu chưa đủ.

"Theo tôi hiện tiền vẫn trong thị trường và chờ đợi cơ hội giải ngân lại, nhà đầu tư chờ đợi VN-Index lùi về vùng 1.600 - 1.630 để giải ngân. Các nhóm được kỳ vọng vẫn tập trung vào bất động sản, chứng khoán, ngân hàng", ông Huân dự báo.

Chuyên gia đến từ Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, thị trường đã trải qua các đợt tăng giá kéo dài đẩy mặt bằng định giá lên mức tương đối cao, nên chiều mua mới cũng trở nên thận trọng hơn và việc hạ nhiệt là hợp lý.

"Theo tôi ngưỡng duy trì xu hướng nhà đầu tư nên lưu ý quanh mức 1640 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục lùi về thấp hơn sẽ có rủi ro giảm về dưới mốc 1.600 điểm. Vì khu vực tâm lý này đã được kiểm định nhiều lần trước đó nhưng sức bật đều yếu đi, với việc tạo đỉnh ngang hoặc thấp hơn, nên khi giảm về lại thì rủi ro phá vỡ xuống sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đà giảm sau đó sẽ không quá tiêu cực với vùng hỗ trợ gần quanh mức 1.550 - 1.560 điểm đóng vai trò nâng đỡ tốt", vị chuyên gia này dự đoán..

Chứng khoán VNDirect cũng cho hay, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Hoạt động chốt lời nhiều khả năng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán - những trụ cột dẫn dắt thị trường trong thời gian qua.

Ngoài ra, rủi ro còn đến từ biến động tỷ giá và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi có cơ hội quay lại thử thách ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong quý IV.

Với bối cảnh này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu cơ bản tốt, còn tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, việc quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu thông qua tái cân bằng danh mục và kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy tài chính.