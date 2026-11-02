Có gì đặc biệt ở tàu tuần tra Mỹ USCGC Bertholf tới thăm TP.HCM?

(VTC News) -

Tàu Bertholf là một trong những tàu tuần tra hiện đại nhất của lực lượng tuần duyên Mỹ, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải tầm xa, hoạt động dài ngày trên biển và phối hợp tác chiến với nhiều lực lượng khác nhau.

Ngày 1/11, tàu tuần tra an ninh quốc gia USCGC Bertholf (WMSL-750) thuộc Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng TP.HCM trong chuyến thăm Việt Nam theo kế hoạch.

Thiết kế dành cho hoạt động dài ngày trên biển

USCGC Bertholf là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tuần tra an ninh quốc gia National Security Cutter (NSC), còn được gọi là lớp Legend, của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ.

Tàu có chiều dài 418 feet (khoảng 127 m), thuộc nhóm tàu tuần tra cỡ lớn, được phát triển nhằm thay thế các tàu tuần tra cũ, đồng thời mở rộng khả năng hoạt động xa bờ và duy trì sự hiện diện lâu dài trên những vùng biển có tầm quan trọng chiến lược.

Khác với các tàu tuần tra ven bờ thông thường, lớp Legend được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi rộng, trong điều kiện thời tiết và môi trường biển phức tạp. Tàu có khả năng triển khai các hoạt động tuần tra dài ngày, kiểm soát an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển và hỗ trợ các chiến dịch phối hợp quốc tế.

Thiết kế của Bertholf chú trọng khả năng hoạt động bền bỉ, tích hợp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và giám sát hiện đại, cho phép thủy thủ đoàn theo dõi tình hình trên biển, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tuần tra.

Thiết kế của Bertholf chú trọng khả năng hoạt động bền bỉ, tích hợp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và giám sát hiện đại.

Tàu lớp Legend được trang bị hệ thống radar, thông tin liên lạc và thiết bị chỉ huy, kiểm soát hiện đại, cho phép phát hiện, theo dõi và nhận dạng các mục tiêu trên biển. Dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến được tích hợp, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống hàng hải (MDA) và giám sát các tuyến hàng hải rộng lớn.

Hệ thống chỉ huy, kiểm soát còn hỗ trợ thủy thủ đoàn tổng hợp thông tin, đánh giá tình huống và phối hợp hoạt động với máy bay, trực thăng, xuồng chuyên dụng cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Hỏa lực và khả năng tự bảo vệ

Mặc dù được thiết kế chủ yếu phục vụ nhiệm vụ thực thi pháp luật và an ninh hàng hải, tàu lớp Legend vẫn được trang bị hệ thống vũ khí nhằm bảo đảm khả năng tự vệ và xử lý các tình huống an ninh phức tạp.

Trang bị vũ khí chính của lớp tàu này gồm pháo hạm tự động Mk 110 cỡ nòng 57 mm, kết hợp với các hệ thống vũ khí cỡ nhỏ và súng máy phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tàu. Pháo Mk 110 có khả năng tác chiến với nhiều loại mục tiêu, trong đó có các mục tiêu mặt nước và mục tiêu trên không ở cự ly phù hợp. Hệ thống điều khiển hỏa lực hỗ trợ nâng cao độ chính xác và khả năng phản ứng của tàu.

Cấu hình vũ khí này cho thấy lớp Legend được thiết kế với yêu cầu hoạt động trong môi trường an ninh hàng hải phức tạp, nơi tàu tuần tra có thể phải đối mặt với nhiều loại mối đe dọa khác nhau, bên cạnh những nhiệm vụ thực thi pháp luật thông thường.

Tàu USCGC Bertholf.

Nền tảng đa nhiệm trong chiến lược hiện diện hàng hải

USCGC Bertholf hiện có cảng nhà tại Alameda, bang California và đang thực hiện đợt triển khai kéo dài nhiều tháng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu hoạt động dưới quyền chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh Khu vực Thái Bình Dương thuộc Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm TP.HCM, thủy thủ đoàn Bertholf dự kiến tham gia các hoạt động giao lưu và trao đổi chuyên môn với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của tàu USCGC Waesche (WMSL-751) tại Cam Ranh năm 2024, cũng như quá trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển.