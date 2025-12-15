  • Zalo

Cổ động viên đội nắng hàng giờ chờ xem U22 Việt Nam đấu U22 Philippines

Rất đông cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan, có mặt ở sân Rajamangala (Bangkok) từ sớm để chờ vào sân theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines.

Ngay từ thời điểm 13h30 (trước giờ bóng lăn 2 tiếng), rất đông cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân Rajamangala để chờ đợi U22 Việt Nam. Tận dụng cơ hội này, một số "tiểu thương" tranh thủ bán cờ, miếng dán, áo cổ động của U22 Việt Nam với mức giá phải chăng. Các cổ động viên nhiệt thành sẵn sàng hóa trang thành nhiều nhân vật màu sắc, tạo nên không khí sôi động. Nhóm cổ động viên di chuyển từ Việt Nam đang kiểm tra lại các dụng cụ cổ động nhằm đảm bảo việc truyền lửa tốt nhất. Các cổ động viên chụp ảnh lưu niệm, hát vang các bài hát Việt Nam khiến một góc sân Rajamangala trở nên huyên náo. Nhiều cổ động viên chờ đợi chuyến đi này với khao khát chứng kiến chiến thắng của U22 Việt Nam. Họ vừa kiểm tra ảnh, kiểm tra lại vé vào sân và thông tin trận đấu. Vé môn bóng đá nam có sử dụng hình thức mã QR Code để vào sân.

Mai Phương(Từ Bangkok, Thái Lan)
