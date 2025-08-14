'Cô đào ngậm kẹo' làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, U70 hạnh phúc bên chồng Việt kiều

(VTC News) -

Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960. Bà là chị lớn trong gia đình lao động đông con, không ai theo nghệ thuật. Tuổi thơ của Phương Hồng Thủy khá vất vả, cơ cực vì phải bươn chải lo cho các em. Tuy nhiên, bà lại sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt với nghệ thuật cải lương.

Năm 1972, Phương Hồng Thủy theo học tại khoa Cải lương của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, bà được cố NSND Phùng Há dạy dỗ tận tình, đặt cho nghệ danh theo mình cả đời.

Nhan sắc Phương Hồng Thủy thời trẻ.

Thời điểm này, Phương Hồng Thủy thường được khán giả gọi là “cô đào ngậm kẹo” do hai gò má phúng phính, lúc hát giống như đang ngậm kẹo. Nữ nghệ sĩ được nhận xét có giọng ngọt, nụ cười tươi và đôi mắt buồn đặc trưng của đào thương.

Năm 1991, Phương Hồng Thủy cùng cố NSƯT Vũ Linh là hai trong 6 gương mặt xuất sắc nhận Huy chương vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang. Kể từ đây, sự nghiệp của Phương Hồng Thủy thăng hoa. Bà thu băng, quay video và đi diễn khắp nơi, trở thành "người tình sân khấu" của Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh từng nói, Phương Hồng Thủy là "người duy nhất ông muốn cưới làm vợ".

Năm 1997, Phương Hồng Thủy được phong tặng danh hiệu NSƯT. Một năm sau, bà nhận giải Mai Vàng, đánh dấu sự công nhận tài năng và sự chăm chỉ của mình.

Thành công trên sân khấu nhưng Phương Hồng Thủy lại có đời tư khá lận đận, trắc trở. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Phương Hồng Thuỷ chỉ kéo dài hơn 8 tháng và người chồng đầu bỏ đi ngay khi bà đang mang thai chỉ với lý do "hai vợ chồng cùng làm nghề hát không đủ tiền nuôi con".

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, nữ nghệ sĩ phải bế con theo để đi diễn khắp các tỉnh. Cuộc sống quá cơ cực khiến cô nhiều lần nghĩ đến đường cùng, nhưng được đồng nghiệp khuyên giải, bà tiếp tục sống để nuôi con.

Năm 2000, Phương Hồng Thủy quen được một người đàn ông kém tuổi là Việt kiều Mỹ. Sau thời gian quen biết, Phương Hồng Thủy chấp nhận lời cầu hôn và theo chồng sang Mỹ định cư vào năm 2004. Cùng từ thời điểm này, bà giải nghệ, từ giã sự nghiệp ca hát.

Phương Hồng Thuỷ và ông xã Việt kiều.

Thời gian đầu ở Mỹ, NSƯT Phương Hồng Thủy được gia đình chồng giúp đỡ làm quen với cuộc sống mới. Bà không gặp áp lực tài chính nhờ sự hỗ trợ của chồng, từ đó có thể tập trung chăm lo cho gia đình.

Ở tuổi 65, NSƯT Phương Hồng Thủy sống bình yên, hạnh phúc bên chồng tại Mỹ. Bà được chồng nuôi và chu cấp mọi thứ nên chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, vườn tược, mọi công việc đều không phải động chân động tay.

Thỉnh thoảng, bà lên một ngôi chùa gần nhà để tu tập, đọc kinh. Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình. Niềm vui của bà giờ đây là chăm sóc mảnh vườn nhỏ và tận hưởng cuộc sống bình yên tuổi xế chiều.

Có cuộc sống hạnh phúc, Phương Hồng Thủy được nhận xét là trẻ trung so với tuổi. Nhìn Phương Hồng Thủy, khó ai tin nữ nghệ sĩ đã gần 70.

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống bình yên ở tuổi xế chiều.

Trải qua nhiều thăng trầm, Phương Hồng Thủy chọn cuộc sống bình an, làm từ thiện và mua vé xem nghệ thuật như một khán giả bình thường.

Thời gian qua, bà được mời về Việt Nam tham gia vở Âm dương trận của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Vở diễn “cháy vé” bởi sự đón nhận nồng hậu của khán giả, với Phương Hồng Thủy thì đây là "hạnh phúc của một cô đào hát".