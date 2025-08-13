Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hiếm hoi lộ diện

(VTC News) -

Sau hơn hai tháng tích cực điều trị, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện trong những hình ảnh hiếm hoi do người quản lý chia sẻ.

Trong ảnh, nam diễn viên 56 tuổi trông gầy hơn trước nhưng vẻ ngoài vẫn tươi tắn, có thể đi lại bình thường mà không cần hỗ trợ. Anh hiện được điều trị và theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hiện được điều trị và theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Chia sẻ về tình hình hiện tại, quản lý cho biết: “Sức khỏe của anh Tuấn phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm trở lại thôi, nhưng theo tôi, ít nhất phải hai tháng nữa anh mới gặp gỡ mọi người. Anh không muốn xuất hiện khi diện mạo chưa chỉn chu nên ê-kíp tôn trọng tuyệt đối mong muốn này. Mọi việc chúng tôi làm lúc này đều xuất phát từ ý nguyện của anh Tuấn”.

Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ đầu tháng 6 khi đang ở Vũng Tàu. Nguyên nhân được bác sĩ xác định là do tuổi tác, cường độ làm việc dày và một số thói quen sinh hoạt chưa lành mạnh. Sau một tuần điều trị tích cực, anh được xuất viện và chuyển về nhà riêng để tiếp tục theo dõi.

Trong thời gian anh tạm ngưng mọi hoạt động để dưỡng bệnh, quản lý thay anh thực hiện các video nấu ăn. Gần đây, khi kênh đăng tải một video anh vào bếp, nhiều khán giả tưởng rằng nam diễn viên đã trở lại làm việc. Tuy nhiên, quản lý đính chính đây là những clip được quay từ trước khi anh ngã bệnh.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ vào tháng 6.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, quê tại Vĩnh Long. Tên tuổi anh gắn liền với loạt phim truyền hình đình đám một thời như Em và Michael, Đất khách, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Những đứa con thành phố… Gần đây, anh tái xuất màn ảnh rộng với vai ông trùm Hoàng Thế trong phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương.

Không chỉ là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh, Huỳnh Anh Tuấn còn là gương mặt gần gũi với khán giả mạng xã hội. Anh thường xuyên chia sẻ video nấu ăn, khoảnh khắc đời thường và tích cực tương tác với người hâm mộ. Chính sự giản dị, thân thiện và tính cách hài hước giúp nam diễn viên giữ được tình cảm của đông đảo khán giả suốt nhiều năm.