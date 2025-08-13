(VTC News) -

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, chị Kim Thắm - bà xã diễn viên Bắc Hải cho biết chồng đã qua đời vào 7h hôm nay (13/8) sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Là người đồng nghiệp thân thiết với Bắc Hải, nghệ sĩ Bình Tinh có những dòng chia sẻ khi nhận được cuộc điện thoại từ vợ Bắc Hải.

“Nhận được điện thoại, tiếng khóc xé lòng của chị Thắm. Vợ nghệ sĩ hài Bắc Hải nói: ‘Anh đi rồi Út ơi. Trước khi ra đi, anh dặn chị tìm Út, nhờ Út lo cho anh nha em.

Hai mẹ con chị đơn chiếc, nghèo khó, không biết làm sao. Út thương người lắm, Út sẽ không bỏ anh”. Anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng những gì tốt đẹp nhất”, Bình Tinh kể.

Diễn viên hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55.

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970 và bắt đầu vào nghề diễn từ thập niên 1990. Với ngoại hình cao gầy, gương mặt hài hước, anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Tên tuổi Bắc Hải dần được biết đến khi cộng tác cùng Bảo Chung, Hồng Tơ...

Năm 2005, nhờ tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala cười đóng chung Hồng Tơ, anh được khán giả yêu thích. Sau đó khi sân khấu xuống dốc, anh đi diễn ít hơn.

Đầu năm 2022, Bắc Hải phải nhập viện điều trị vì sơ gan, suy thận... Bước qua cửa tử, cuộc sống của anh càng trở nên khó khăn, chật vật.

Ở tuổi 55, anh không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận mà còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn. Do kiệt quệ về kinh tế nên anh không được chữa trị tốt.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Bắc Hải từng nghẹn ngào khi nói về cuộc sống hiện tại. Anh tâm sự cuộc đời anh giờ thiếu thốn đủ thứ, nhiều lần đã bị dồn vào bước đường cùng.

Đăng đàn cầu cứu vì không đủ tiền trang trải cuộc sống, Bắc Hải tâm sự cảm thấy xấu hổ vì sợ nhiều người không hiểu sẽ nghĩ anh lợi dụng lòng tốt. Tuy nhiên anh nói vì bước đường cùng nên đành gạt sĩ diện qua một bên.

Đầu năm 2025, Bắc Hải trải qua thêm một lần "thập tử nhất sinh". Sức khoẻ của anh hiện ổn định hơn song vẫn phải duy trì thuốc thường xuyên. Thời gian qua, vợ anh vẫn tiếp tục nhập khô mắm về bán online. Số tiền lời kiếm được cũng dành để tiếp tục chữa bệnh.