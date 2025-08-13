Bình An đọ sắc Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, dân mạng khen 'tuyệt đối điện ảnh'

(VTC News) -

Mới đây, diễn viên Bình An chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thượng uý Lê Hoàng Hiệp. Trong ảnh, cả hai cùng mặc quân phục, nở nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ mạnh mẽ, điển trai chuẩn “soái ca quân ngũ”.

Diễn viên Bình An chia sẻ hinh ảnh chụp cùng Thượng uý Lê Hoàng Hiệp.

Bình An chia sẻ: "Một buổi chiều đầy nắng, được tập luyện cùng các đồng chí khối tác chiến điện tử tham gia diễu binh diễu hành dịp đại lễ sắp tới. Chỉ nửa buổi thôi nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được sự khó khăn và vất vả của các đồng chí trong thời gian vừa qua. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, vượt mưa vượt nắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhé".

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi: "Tuyệt đối điện ảnh", "Gấp đôi sự đẹp trai", "Hai trai đẹp trong một khuôn hình", "Đã Lê Hoàng Hiệp lại còn Bình An, không ai lại được"; "Bức ảnh mong chờ bấy lâu nay",...

Trước đó, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp gây sốt khi xuất hiện trong trailer tập 2 chương trình Sao nhập ngũ. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng các nghệ sĩ như Bình An, Huỳnh Anh đứng vị trí của tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ.

Phía sau là đội hình của Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sẽ xuất hiện trong tập 2 "Sao nhập ngũ" lên sóng tối 13/8.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Sao nhập ngũ 2025 có chủ đề Khi Tổ quốc gọi tên với nhiều đổi mới đặc biệt. Mùa giải năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ tham gia đông nhất lịch sử chương trình với tổng cộng 30 người gồm dàn cast của những mùa giải trước lẫn các gương mặt mới.

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Hòa Minzy, Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy, Bình An, Duy Khánh.