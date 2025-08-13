'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài

(VTC News) -

NSƯT Minh Trang sinh năm 1962 tại Hà Nội, là diễn viên kịch nổi tiếng của thập niên 80. Bà được mệnh danh là "đệ nhất đào thương" của sân khấu thoại kịch miền Nam.

Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi, sau đó là Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ.

Năm 1987, nghệ sĩ Minh Trang vào TP.HCM sinh sống cùng gia đình. Tại đây, bà vẫn thể hiện sự xuất sắc của mình trong diễn xuất. Sự nổi tiếng của bà từng được NSND Hồng Vân gọi là "vedette của các vedette" trên sàn diễn.

Nghệ sĩ Minh Trang được mệnh danh là "đệ nhất đào thương".

Ngoài kịch nói, nghệ sĩ Minh Trang còn có duyên với màn ảnh. Bà từng đóng các bộ phim nổi tiếng như Mê Thảo - thời vang bóng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Chung cư, Đừng đốt, Chim họa mi, Chiều ngang qua phố cũ, Phượng Khấu...

Trong sự nghiệp, bà còn được trao tặng nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho vở Hà Mi của tôi, Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1986, danh hiệu "Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô" do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016, danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình" tại giải Cánh Diều Vàng 1983...

Ít ai biết rằng vẻ đẹp trầm mặc và khí chất quý phái của NSƯT Minh Trang vốn là bẩm sinh có sẵn khi bà có xuất thân quý tộc. Nữ nghệ sĩ là cháu ngoại của Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà, hay còn được gọi là Mệ Bông. Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà là cháu ngoại vua Dục Đức.

"Ngày xưa, tôi ít ở gần ngoại và về sau mới biết về dòng dõi, thân thế bà. Nhưng hình ảnh, thần thái của bà ngoại ghi ấn tượng mạnh trong tôi.

Tôi còn nhớ bà có cốt cách duyên dáng, tao nhã, lối nói chuyện thâm thúy, tự nhiên và thông minh. Những gì quan sát được từ bà giúp tôi rất nhiều trong nghề diễn", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

NSƯT Minh Trang xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc.

Khi sự nghiệp thăng hoa, NSƯT Minh Trang từ bỏ ánh hào quang, theo chồng sang Đức định cư vào năm 1992. Vài năm sau đó, gia đình bà chuyển tới Singapore và sống ở đó tới tận bây giờ.

Riêng về ông xã, nữ nghệ sĩ ít tiết lộ với truyền thông, chỉ biết ông không hoạt động nghệ thuật. "Tôi may mắn có được người chồng hiểu biết thương yêu và luôn biết chia sẻ. Tuy không phải nghệ sĩ nhưng anh đàn hát hay và có lẽ vì vậy không khí gia đình luôn cân bằng và ấm cúng", bà tâm sự.

Gia đình NSƯT Minh Trang hiện định cư ở Singapore.

Ở tuổi 63, NSƯT Minh Trang đang định cư ở Singapore bên ông xã. Con gái của cả hai hiện du học ở Australia. Bà từng hạnh phúc cho hay, gia đình chỉ có 3 người nhưng luôn yêu thương và gắn kết với nhau.

NSƯT Minh Trang yêu thích cuộc sống khiêm nhường, bình dị. Hai vợ chồng bà có cuộc sống bình yên, tận hưởng tuổi già, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Căn hộ của nữ nghệ sĩ ở nước ngoài cũng được thiết kế đậm chất Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét quý phái, đằm thắm ở tuổi U70.

Nữ nghệ sĩ nói rằng cuộc sống của mình đơn giản, bình dị như bao người phụ nữ khác. Đặc biệt bà rất thích tưới cây mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót.

Dù sống nơi đất khách, NSƯT Minh Trang vẫn luôn hướng về nghệ thuật. Thỉnh thoảng bà vẫn về nước, tham gia một số vở kịch, dự án phim để giữ lửa nghề.