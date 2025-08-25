Chứng khoán tuần này có thể điều chỉnh về vùng 1.600 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán tuần qua đầy hứng khởi khi VN-Index bứt phá vượt mốc tâm lý 1.600 điểm và nhanh chóng tiến sát 1.700 điểm. Đà tăng mạnh được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan.

Tuy nhiên, áp lực bán đã gia tăng trong phiên cuối tuần. Thị trường chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh, gần như xóa hết thành quả trước đó khi VN-Index giảm hơn 42 điểm. Kết tuần, VN-Index vẫn tăng 0,95% lên 1.645 điểm.

Dự đoán về thị trường tuần tới, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường đã xuất hiện tín hiệu tạo đỉnh sau nhịp tăng nóng với sự luân chuyển và đầu cơ mạnh ở hầu hết các nhóm ngành. VN30 chịu áp lực bán quanh vùng 1.880 điểm, còn VN - Index bị bán mạnh ở khu vực 1.700 điểm. SHS dự báo chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600 điểm khi các vị thế đầu cơ ngắn hạn suy yếu và thanh khoản dần chững lại sau giai đoạn bùng nổ.

Theo đó, giai đoạn “đỉnh đầu cơ” đã qua, thị trường sẽ quay lại với yếu tố định giá cơ bản và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo sát diễn biến, cơ cấu danh mục, giảm bớt các mã suy yếu và ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thuộc nhóm đầu ngành.

Đồng quan điểm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng cho rằng, chỉ số VN-Index tuy điều chỉnh mạnh nhưng một phần đà giảm được thu hẹp về cuối ngày và chỉ số vẫn kết tuần tăng điểm. Do đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo, kiểm định lại vùng kháng cự quanh 1.660-1.665 điểm.

"Nhịp hồi phục đi kèm hoạt động mua thấp và sự phân hóa cao sẽ gia tăng khả năng điều chỉnh về mốc 1.600 điểm trong thời gian tới”, VCSC dự báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng dự báo áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhóm này có thể sẽ xuất hiện một vài phiên tăng điểm kỹ thuật trước khi đi vào quá trình điều chỉnh tích lũy trong giai đoạn cuối tháng 8.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng đây là nhịp điều chỉnh cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn của nhóm này trong tháng 9.

"Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vị thế hiện có, đồng thời quản trị rủi ro bằng cách nâng dần ngưỡng dừng lỗ cho các khoản đầu cơ ngắn hạn", BVSC đưa ra cảnh báo.

Chứng khoán tuần này được dự đoán sẽ điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) nhận định, chỉ số VN-Index khép lại tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp củng cố xu hướng chủ đạo nghiêng về chiều tích cực. Tuy nhiên, áp lực rung lắc cũng gia tăng trên vùng giá cao, đặc biệt là quanh vùng cản 1.680 - 1.700 khi cung chốt lời đẩy mạnh.

Trên đồ thị ngày, động lượng ngắn hạn dần hạ nhiệt trong vùng quá mua đi cùng chuyển biến thận trọng về điểm số sau trạng thái phân kỳ độ rộng trước đó.

Như vậy chỉ số có thể bước vào giai đoạn tích lũy - giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn; với hỗ trợ gần xác định quanh vùng 1.630 - 1.640.

Nên bán hay mua cổ phiếu?

Trước xu hướng giảm có thể xảy ra, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT CTCP AZfin Việt Nam cho rằng, lúc này nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn tiền và tập trung vào nhóm cổ phiếu tích cực, có triển vọng vào cuối năm để mua.

“Nhà đầu tư nên mua vào khi thị trường giảm sốc. Những nhóm cổ phiếu có thể đầu tư đó là: Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, bởi thực tế khi chính sách thuế quan khá rõ ràng thì không ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài.

Nhóm thứ hai là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng GDP, tăng trưởng kinh doanh tốt, nợ xấu giảm, đó là ngân hàng.

Đây là hai nhóm vừa được giá tốt, vừa hấp dẫn nên nhà đầu tư có thể tham khảo”, ông Phục tư vấn.

Trong khi đó, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc kinh doanh của VnDirect lại khuyến cáo không nên mua cổ phiếu nếu chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là với những cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn vừa qua.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tìm hiểu sâu hơn bối cảnh kinh tế giai đoạn 6 tháng tới và kiên nhẫn với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt đang nắm giữ. Nếu muốn mua lúc này thì có thể hướng đến những cổ phiếu tốt vẫn còn ở vùng tích lũy, xuất hiện dòng tiền đang mua gom vào.

Đối với nhà đầu tư đã có lợi nhuận lớn nhờ "cơn sốt cục bộ" vừa qua thì nên chốt lãi từng phần để tái tạo sức mua trong những phiên điều chỉnh của thị trường.

Cũng theo ông Hà, với nhà đầu tư còn cầm tiền mặt ở thời điểm hiện tại, nên bắt đầu như một khoản đầu tư mới. Trong đó, nhà đầu tư cần lưu ý phải xác định khẩu vị rủi ro, từ đó xác định chiến lược, chiến thuật giao dịch.

“Nhà đầu tư cần chọn cổ phiếu, danh mục phù hợp với khẩu vị đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro. Đồng thời chú trọng vào xu hướng dài hạn của cổ phiếu, đặc biệt khi thị trường đã đi lên mạnh mẽ.

Đồng thời, có thể phối hợp chiến thuật swing trading (giao dịch ngắn hạn) để tối ưu giá vốn trong biến động nhỏ thị trường. Chiến thuật này liên quan đến tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu trong từng phiên, từng giai đoạn chứ không phải cầm tiền để chờ thị trường điều chỉnh, bởi rất khó để dự báo các đợt điều chỉnh nhỏ trong một chu kỳ tăng trưởng lớn”, ông Hà tư vấn.

Còn ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam - khuyến cáo, đối với nhà đầu tư có tỷ trọng cao cũng nên cân nhắc bán ra và không bắt đáy vào thời điểm này.

“Đây không phải là thời điểm nhà đầu tư bắt đáy, nhà đầu tư nên ưu tiên bán ra để giảm tỷ trọng về mức cân bằng ở mức từ 40- 50% danh mục để đảm bảo an toàn rủi ro. Nhất là khi có margin (đòn bẩy tài chính) thì cần triệt tiêu để không ảnh hưởng đến việc đầu tư”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, trong trường hợp muốn tiếp tục đầu tư thì nên lựa chọn nhóm cổ phiếu ngân hàng vì định giá của nhóm này vẫn không quá rủi ro.

Nhóm tiếp theo là nhóm lương thực, thực phẩm. Nhóm này trong thời gian gần đây đã liên tục có nhịp tăng dù tốc độ tăng chưa phải quá nóng và mức định giá không cao.