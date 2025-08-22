Áp sát mốc 1.700 điểm, chứng khoán còn tăng đến đâu?

(VTC News) -

Trước diễn biến này, nhiều chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, chứng khoán có thể đối diện nhiều áp lực lớn nhưng từ nay đến giữa tháng 10, chỉ số VN-Index vẫn có thể đạt 1.800 điểm, thậm chí còn cao hơn.

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect - nhận định, thị trường có thể đối mặt với các đợt biến động ngắn hạn do áp lực chốt lời dâng lên vì tỷ lệ cho vay ký quỹ tăng cao.

“Thị trường đã có sự phân hóa và mức điểm tương đối cao. Để nhận định thị trường có thể tăng tiếp hay không thì cần xem xét nhiều yếu tố. Trong vòng 2 tháng tới nếu chúng ta được nâng hạng thị trường chứng khoán thì chỉ số hoàn toàn có thể tiếp tục đà tăng trong dài hạn với mục tiêu VN-Index có thể đạt mốc 1.800 điểm giai đoạn từ nay đến tháng 10”, ông Hinh nói.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng chung của thị trường là chứng khoán tiếp tục đi lên. (Ảnh minh hoạ).

Còn ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, trong ngắn hạn, việc tăng tiếp của thị trường chứng khoán có thể vẫn diễn ra nhưng không mang tính bền vững vì thị trường sẽ gặp rủi ro khi áp lực tài chính khá lớn trong bối cảnh mức margin (giao dịch ký quỹ) của thị trường đang rất cao.

“Hiện nay đà tăng chủ yếu nằm trong nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhìn lại định giá của nhóm này trong ngày 21/8 ở định giá sổ sách đạt 1.9 lần và theo định giá, có thể nhóm ngân hàng sẽ vượt mức 2.0. Với sự hỗ trợ của nhóm này, trong một vài tháng nữa, thị trường chứng khoán có thể đạt tới mốc 1.800 điểm”, ông Minh nói.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán An Bình, VN-Index có thể tăng lên 1.792 - 1.864 điểm trong trung hạn. Còn nếu dựa trên mức tăng trưởng của VN-Index trong giai đoạn 2020 - 2021 để làm cơ sở tham chiếu cho xu hướng tăng hiện nay, chỉ số VN-Index có thể hướng đến mục tiêu 1.900 điểm.

Các chuyên gia cũng nhận định, dù triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán được đánh giá vẫn khả quan nhưng nhà đầu tư cần chú ý đến hai biến số.

Thứ nhất là tăng trưởng GDP có đạt mục tiêu đề ra sau hàng loạt chính sách kích thích kinh tế đã được triển khai? Về cơ bản, thị trường chứng khoán thường đi trước diễn biến của nền kinh tế khoảng 6 tháng. Màn trình diễn tuyệt vời của thị trường chứng khoán trong những tháng qua đang phản ánh kỳ vọng tăng trưởng sẽ đạt mục tiêu 8,5% trong năm nay và đạt mức cao hơn nữa trong năm 2026.

Thứ hai là xu hướng của lạm phát, một số ý kiến cho rằng chỉ số giá tiêu dùng có thể chịu áp lực trở lại sau những chính sách nới lỏng mạnh mẽ thời gian gần đây. Nếu lạm phát tăng cao, lãi suất sẽ bị ảnh hưởng là điều tất yếu, nhất là khi thanh khoản của hệ thống không còn quá dồi dào vì tăng trưởng huy động vốn không theo kịp tăng trưởng tín dụng.

Với các kênh đầu tư tài sản tiềm ẩn rủi ro như thị trường chứng khoán, lãi suất đi lên luôn là một kịch bản không được đón đợi.

Về câu hỏi nhà đầu tư cần làm gì khi thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh, ông Hinh cho biết, thời điểm hiện nay cổ phiếu tăng rất mạnh, vì thế không nên mua đuổi những cổ phiếu tăng cao.

“Nhà đầu tư nên tìm tìm kiếm và giải ngân những cổ phiếu chưa tăng quá nhiều so với nền tích luỹ trước đó. Những nhóm vẫn còn điểm mua, có thể giải ngân được lúc này đó là nhóm bán lẻ, nhóm công nghệ. Đối với những nhóm tăng quá mạnh như ngân hàng, chứng khoán, nhà đầu tư nên canh để chốt lời”, ông Hinh khuyến cáo.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Minh đưa ra đánh giá, tại thời điểm thị trường đang tăng cao như hiện nay, nếu nhà đầu tư chưa kịp theo nhóm cổ phiếu ngân hàng thì tốt nhất không nên mua đuổi, vì có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro nếu thị trường đảo chiều.

“Thời điểm này, nếu nhà đầu tư có tỷ trọng margin cao thì nên ưu tiên hạ margin trước. Nếu tỷ trọng cổ phiếu đang cao thì có thể đưa về 40 - 60% danh mục để đưa về vùng an toàn và đặc biệt cần quan sát, tìm hiểu kỹ thị trường”, ông Minh tư vấn.