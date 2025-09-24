Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ đồng thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa.

(VTC News) -

Chứng khoán HD cho biết, sẽ chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua 5 cổ phiếu chào bán thêm.

Tổng số tiền thu về đạt hơn 7.300 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ với số vốn dự kiến 4.600 tỷ đồng (tỷ lệ phân bổ 63%).

Đáng chú ý, Chứng khoán HD sẽ dùng 1.470 tỷ đồng góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Dự kiến, công ty này sẽ mang tên CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Phần còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (tỷ trọng 25%), hoạt động ứng trước tiền bán (tỷ trọng 10%) và mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh (tỷ trọng 2%).

Động thái của Chứng khoán HD được thực hiện trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang dần được công nhận. Gần đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hiệu lực thi hành từ ngày 09/09/2025, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Theo Nghị quyết 05, tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 35% trong đó phải do từ 2 tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Trước khi Chứng khoán HD công bố kế hoạch đầu tư, nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã rót vốn thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó có thể kể đến: VPBankS với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Chứng khoán VIX với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX); và TCBS với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).