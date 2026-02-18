Chung kết môn trượt ván trên tuyết vượt chướng ngại vật khổ sở vì tuyết

(VTC News) -

Sau vòng loại diễn ra vào ngày 15/2, nội dung thi đấu trượt ván tuyết vượt chướng ngại vật dành cho nam tại Thế vận hội Mùa đông 2026 dự kiến bước vào loạt thi chung kết vào hôm nay (18/2), tại Công viên Tuyết Livigno ở Valtellina.

Tuy nhiên, trận tuyết rơi dày đặc vào hôm thứ Ba vừa qua đã khiến lịch trình thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông ở thị trấn Livigno, Italia, bị đảo lộn hoàn toàn.

Google Doodle quảng bá Thế vận hội Mùa đông 2026.

Ban tổ chức đã buộc phải hoãn nội dung trao huy chương trượt ván tuyết vượt chướng ngại vật (slopestyle) nữ và thi đấu vòng loại của nội dung không trung tự do (freestyle aerials).

Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục, xấp xỉ -21ºC. Ban tổ chức nhận định rằng điều kiện thời tiết quá nguy hiểm để tiến hành thi đấu dưới làn tuyết rơi không ngớt. Tình trạng này không chỉ làm hạn chế tầm nhìn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ trên các dốc nhảy dựng đứng tại công viên Aerials và Moguls ở Livigno.

Dọn tuyết tại Milan Cortina 2026.

Đây là nội dung đòi hỏi các vận động viên phải thực hiện kỹ thuật điêu luyện qua các thanh ray kim loại và nhiều chướng ngại vật phức tạp. Các nhân viên đang nỗ lực, liên tục dùng xẻng dọn dẹp để giảm thiểu lớp tuyết tích tụ trên mặt sân thế nhưng cuộc thi vẫn chưa thể diễn ra.

Các vận động viên nội dung nữ hoàn thành các lượt tập dượt ngay trước khi ban tổ chức ra quyết định tạm dừng thi đấu. Danh sách tranh tài năm nay bao gồm những tên tuổi hàng đầu như đương kim vô địch Từ Mộng Đào (Trung Quốc) và chủ nhân tấm huy chương bạc Hanna Huskova đến từ Belarus.

Sau nhiều giờ theo dõi, ban tổ chức cuối cùng đã thông báo hủy bỏ toàn bộ lịch thi đấu trong ngày. Hiện tại, thời gian tổ chức lại vòng loại cho cả nội dung của nữ và nam (vốn dự kiến diễn ra vào chiều thứ Ba) vẫn chưa được ấn định.

Tại địa điểm thi đấu khác, trận chung kết trượt ván tuyết vượt chướng ngại vật nữ tại Công viên Tuyết Livigno cũng phải dời sang một ngày khác.

Zoi Sadowski-Synnott của New Zealand, đương kim vô địch Olympic kiêm vô địch thế giới, đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng sau khi dẫn đầu ở vòng loại. Đối thủ lớn nhất của cô được dự đoán là vận động viên Murase Kokomo đến từ Nhật Bản.

3 người đứng đầu nội dung trượt ván trên tuyết vượt chướng ngại vật tại Thế vận hội mùa đông 2022 là Max Parrot, Su Yiming, Mark McMorris.