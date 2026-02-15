Vợ tụng kinh, lạy Phật 108 lần mỗi ngày cầu may cho chồng ở Thế vận hội mùa đông

(VTC News) -

Ở môn trượt ván trên tuyết của Thế vận hội Mùa đông 2026, vận động viên Kim Sang-gyeom giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Thành tích này đồng thời đánh dấu huy chương Olympic thứ 400 trong lịch sử thể thao xứ kim chi. Không lâu sau đó, vận động viên 18 tuổi Choi Ga-on mang về tấm huy chương vàng cũng ở môn này.

Nhắc đến thành công của Kim Sang-gyeom và Choi Ga-on, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt gửi lời tri ân tới "cha đỡ đầu" của môn thể thao này tại quê nhà. Đó là câu chuyện về nhà sư Hosan, người thúc đẩy sự phát triển của môn trượt tuyết tại Hàn Quốc. Nguồn cảm hứng từ Phật giáo trong hành trình của các VĐV trượt tuyết Hàn Quốc không chỉ liên quan đến nhà sư Hosan.

Theo truyền thong Hàn Quốc, Kim Sang-gyeom cũng là người chịu ảnh hưởng của Phật giáo dù không phải Phật tử. Trong thời gian vận động viên này xa nhà để tập luyện, chuẩn bị dự Thế vận hội mùa đông 2026, vợ của anh đã dành trọn một tháng trước Olympic lên chùa Bongseonsa ở Namyangju - nơi Kim Sang-gyeom thường lui tới.

Tại đây, cô học nghi thức 108 lạy - một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa gột bỏ phiền não. Vào những ngày chồng thi đấu, cô không theo dõi phần thi mà chắp tay tụng Bát Nhã Tâm Kinh và thực hiện nghi thức 108 lạy để cầu may.

“Tôi chỉ muốn làm điều gì đó cho anh ấy. Vì vậy tôi học nghi thức 108 lạy ở ngôi chùa chồng hay đến. Trong lúc thi đấu, tôi tắt tiếng tivi và vái đủ 108 lần”, trang Ibulgyo dẫn lời kể của vợ Kim Sang-gyeom.

Kim Sang-gyeom chụp ảnh cùng vợ sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Incheon.

Kim Sang-gyeom chỉ biết chuyện này khi đã trở về Hàn Quốc. Nghe xong, anh sững người rồi nghẹn ngào: “Tôi không hề biết. Nếu vậy thì tôi sẽ dự thêm hai kỳ Thế vận hội nữa”. Ngày 10/2, Kim Sang-gyeom đáp xuống sân bay quốc tế Incheon với tấm huy chương bạc - thành tích Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Giữa vòng vây chào đón, anh ôm chầm lấy vợ và mỉm cười đầy xúc động.

“Nếu sức khỏe cho phép, tôi muốn tiếp tục thi đấu. Mục tiêu của tôi là đoạt huy chương vàng. Muốn đạt được điều đó, tôi phải dốc toàn lực”, Kim nói. Vợ anh cũng không ngần ngại ủng hộ: “Tấm huy chương này được đổi bằng mồ hôi của anh ấy. Nếu anh ấy muốn dự Olympic tiếp theo, tôi sẽ cổ vũ hết mình”.

Con đường đến bục vinh quang của Kim Sang-gyeom là hành trình đầy nhọc nhằn. Trượt ván tuyết vốn không phải môn thể thao được đầu tư mạnh ở Hàn Quốc, gần như không có đội tuyển chuyên nghiệp. Để duy trì tập luyện, anh từng vừa thi đấu vừa làm công trường để tự lo chi phí.

“Tôi không thấy mình quá khổ. Mọi người nhìn việc tôi đi làm thêm theo hướng tích cực. Trong sự nghiệp thi đấu, chưa bao giờ tôi được đón nhận nồng nhiệt như lần này”, Kim nói.

Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, anh không nằm trong nhóm ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, sau khi vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 8, Kim liên tiếp tạo bất ngờ ở các vòng đấu trực tiếp. Một số đối thủ mạnh mắc lỗi hoặc gặp tai nạn, và anh đã tận dụng cơ hội để tiến thẳng vào chung kết, giành huy chương bạc.

Nhiều VĐV Olympic từng góp mặt tại Dalma Open Championship do Thượng hoạ Hosan thành lập. (Nguồn: The Korea Times)

Bên cạnh tấm huy chương bạc của Kim Sang-gyeom, VĐV Yu Seung-eun và Choi Ga-on cũng lần lượt đem về huy chương Olympic đầu tiên cho Hàn Quốc ở nội dung big air và trượt ván trên tuyết trong lòng máng. Đáng chú ý, các VĐV này đều có một điểm chung.

Cả bốn VĐV từng góp mặt tại Dalma Open Championship, giải trượt tuyết lâu đời do Tông phái Tào Khê (Jogye Order) - hệ phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc - đứng ra tổ chức.

Đằng sau sự giao thoa tưởng chừng khó tin giữa tôn giáo và thể thao ấy là đóng góp to lớn của Thượng tọa Hosan, ngoài 60 tuổi, trụ trì chùa Bongseon ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi.

Theo Korea Herald, Thượng toạ Hosan bén duyên với môn trượt ván tuyết từ năm 1995. Trong một lần đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần chùa Bongseon theo lời mời của đơn vị vận hành, ông được tặng vé sử dụng dịch vụ và từ đó say mê bộ môn này.

Nhìn những vận động viên lướt ván lao xuống sườn núi đầy gió, ông thấy trong chuyển động ấy một cảm giác quen thuộc, chính là sự tự do.

Thượng tọa Hosan chụp ảnh cùng một chiếc ván trượt tuyết sau buổi phỏng vấn với Yonhap. (Nguồn: Yonhap)

“Tôi rất thích cái cảm giác ‘tự do’ ấy. Phật giáo cũng hướng đến sự giải thoát khỏi vòng sinh tử. Chúng tôi xuất gia để tìm kiếm tự do lớn lao, nên tôi phần nào đồng cảm với tâm trạng của những người trượt ván”, Thượng toạ Hosan nói.

Khi cùng họ trượt xuống núi, ông cũng nhận ra một thực tế. Trong thời gian dài, trượt tuyết ở Hàn Quốc bị xem là môn thể thao bên lề, ít được đầu tư và hầu như không có chỗ đứng trên truyền thông. Các vận động viên trẻ thiếu cơ hội tập luyện bài bản và thi đấu đỉnh cao ngay trên sân nhà. Hạ tầng dành cho bộ môn này gần như không có.

Quyết tâm thay đổi điều đó, năm 2003, thượng tọa Hosan đã dùng tiền tiết kiệm của mình để lập giải đấu Dalma Open Championship, với sự hỗ trợ của các tăng sĩ từ những ngôi chùa khác. Tên gọi của sự kiện xuất phát từ thuật ngữ Phật giáo “dharma”, chỉ giáo lý của Đức Phật và bản chất chân thật của thực tại.

Khởi đầu chỉ là một nỗ lực khiêm tốn nhằm hỗ trợ các VĐV gặp khó khăn, giải đấu dần mở rộng cả về quy mô lẫn uy tín. Có thời điểm, đây được công nhận là giải trượt ván tuyết quốc tế lớn nhất Hàn Quốc, trao điểm xếp

hạng hướng tới World Cup của Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván quốc tế (FIS).

Hơn hai thập kỷ trôi qua, giải đấu nay được xem là “lò đào tạo” trượt ván tuyết lâu đời nhất Hàn Quốc - cái nôi hiếm có đã sản sinh ra thế hệ được gọi là “những đứa trẻ Dharma.”

Lee Kyung-min, phó quản lý chùa Bongseon, cho biết: “Với cộng đồng Phật giáo, được nhìn những đứa trẻ ngày nào chúng tôi từng quen biết nay khoác áo đội tuyển quốc gia, thậm chí bước lên bục huy chương Olympic, là cảm xúc khó diễn tả. Điều đó khiến chúng tôi thấy niềm tin của mình đã góp phần nâng đỡ các em theo đuổi những ước mơ vốn không dễ chạm tới trong xã hội Hàn Quốc”.

Theo ông Lee Kyung-min, ngoài thời gian tập luyện, VĐV Kim Sang-gyeom và Yu Seung-eun thường lui tới chùa sinh hoạt cùng thượng tọa, ngồi thiền và thực hiện các nghi thức như 108 lạy để rèn tâm và giữ sự tĩnh tại.

Hiện tại, giải đấu Dalma nhận sự hậu thuẫn từ Tông phái Tào Khê cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Thể thao quốc gia và Hiệp hội Trượt tuyết Hàn Quốc.