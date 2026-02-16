Vận động viên giải nghệ yêu luôn đối thủ, cầu hôn giữa Thế vận hội Mùa đông 2026

(VTC News) -

Jean-Luc Baker đăng tải video về hành trình cầu hôn Olivia Smart. (Nguồn: @jeanlucbaker/Instagram)

Không chỉ có những cuộc đua huy chương làm nóng bầu không khí ở Milano-Cortina 2026, Thế vận hội Mùa đông còn chứng kiến khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Tây Ban Nha Olivia Smart nhận lời cầu hôn của đồng nghiệp người Mỹ Jean-Luc Baker.

Trên con phố ở Milano (Italy), Baker - cựu tuyển thủ Mỹ từng tham dự Thế vận hội - quỳ gối cầu hôn Olivia trên một con phố ở Milano, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn giữa kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Olivia nói lời đồng ý trong sự bất ngờ và xúc động. Baker sau đó chia sẻ video khoảnh khắc đặc biệt lên Instagram với chú thích ngắn gọn: “Luôn luôn là em”. Trong đoạn clip, Baker lén chụp ảnh chiếc nhẫn trên khán đài khi Olivia đang thi đấu, trước khi đưa cô ra phố và thực hiện màn cầu hôn dưới cơn mưa lất phất.

Hai người quen biết nhau hơn một thập kỷ, từng là bạn thân lâu năm trước khi nảy sinh tình cảm. Trên sân băng, họ lại thuộc hai đội tuyển khác nhau, từng cạnh tranh trực tiếp tại Olympic Bắc Kinh 2022 cùng nhiều giải vô địch thế giới. Khi ấy, Smart xếp thứ 8 còn Baker đứng thứ 11.

Jean-Luc Baker cầu hôn Olivia Smart giữa lòng Milano. (Nguồn: @jeanlucbaker/Instagram)

Hai người chính thức trở thành một cặp đôi sau khi cả hai hoàn thành phần thi khiêu vũ tự do ở Bắc Kinh. Khi ấy, Baker nhận ra đã đến lúc mình phải nói ra tình cảm trong lòng. “Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cồn cào trong lòng, thấy mình không thể thoải mái nếu một ngày phải chứng kiến cô ấy bước vào lễ đường với người khác. Thật lòng mà nói, tôi không thể tiếp tục sống mà không thổ lộ với cô ấy rằng bản thân cảm thấy thế nào”, anh nói.

Tại Milano-Cortina 2026, Baker đến cổ vũ bạn gái trên khán đài, trong khi Olivia thi đấu nội dung khiêu vũ trên băng cùng bạn diễn Tim Dieck và xếp thứ 9 chung cuộc. Dù không giành huy chương Olympic, nữ VĐV 28 tuổi lại có cho mình “phần thưởng” khác: chiếc nhẫn đính hôn và một chương mới trong cuộc đời.

Baker, 32 tuổi, từng giành huy chương đồng đồng đội tại Olympic Pyeongchang 2018. Dù chưa tuyên bố giải nghệ chính thức, Baker đã không thể thi đấu kể từ sau Olympic 2022 vì liên tiếp gặp chấn thương.