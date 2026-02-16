Vận động viên bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông 2026 vì đi giày quá to

(VTC News) -

Daniel Tschofenig, 23 tuổi, giành quyền vào chung kết môn trượt tuyết nhảy xa (ski jumper) ở Thế vận hội mùa đông 2026. Tuy nhiên, vận động viên người Áo bị ban tổ chức cấm thi đấu vì sử dụng đôi giày lệch chưa đến nửa xentimet. Daniel Tschofenig thừa nhận sơ suất của bản thân do chủ quan.

“Tôi dùng đôi giày mới trong buổi tập. Tôi không thực sự hài lòng với chúng, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Đáng tiếc là tôi đã quá chủ quan và không kiểm tra kích cỡ. Điều đó thật sự rất ngớ ngẩn”, Daniel Tschofenig trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Áo ORF.

Vận động viên Daniel Tschofenig

Vận động viên người Áo từng vô địch World Cup năm ngoái. Anh được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn ski jumper của ở Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026. Thực tế, ở vòng loại, Daniel Tschofenig đủ điểm vào chung kết ngay từ lượt nhảy đầu tiên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức lấy giày của Tschofenig đi kiểm tra và phát hiện vượt quá kích cỡ quy định chỉ 4 mm. Theo điều lệ của môn trượt tuyết nhảy xa, vận động viên người Áo bị hủy kết quả thi đấu. Hektor Kapustik (người Slovakia) giành được suất thay thế ở chung kết. Đây là trường hợp bị truất quyền thi đấu (loại hoàn toàn khỏi nội dung) đầu tiên tại Thế vận hội mùa đông 2026.

Việc các vận động viên chiếm lợi thế bằng vài milimet cơ thể trong môn ski jumper được chú ý đặc biệt tại Thế vận hội mùa đông 2026. Điều này bắt nguồn từ nghi vấn liên quan đến việc vận động viên có thể sử dụng các biện pháp tăng kích thước bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được kiểm chứng.

Trước mùa giải này và trước thềm Thế vận hội, các vận động viên trượt tuyết đã được yêu cầu đo đạc cơ thể bằng máy quét 3D. Điều này nhằm phục vụ việc xác định chính xác thành tích thi đấu của vận động viên bằng công nghệ mô phỏng.