Chủ tịch xã được bổ nhiệm thư ký Bộ trưởng NN-MT từng làm thư ký Bí thư Thái Nguyên

Ông Phạm Hoài Nam sinh năm 1989, có trình độ Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B2, ngạch chuyên viên chính.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và doanh nghiệp (Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế (Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên); Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao Quyết định và tặng hoa cho Chánh văn phòng Bộ Nguyễn Xuân Chinh (ảnh trái) và Tiến sĩ kinh tế Phạm Hoài Nam (ảnh phải) làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Khương Trung)

Từ tháng 3/2026 đến ngày 17/4/2026, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, đại biểu HĐND xã Đại Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 22/4, tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Phạm Hoài Nam được tiếp nhận và bổ nhiệm làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đánh giá cao năng lực của tân Thư ký Bộ trưởng, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhận định ông Phạm Hoài Nam là cán bộ trẻ, sở hữu nền tảng đào tạo bài bản cùng tư duy thực tiễn sắc bén.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp tin tưởng rằng, với sức trẻ và kinh nghiệm tích lũy, ông Nam sẽ sớm bắt nhịp với guồng quay công việc, phát huy tối đa năng lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp và liêm chính.

Đối với chức danh Thư ký Bộ trưởng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ trẻ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục học hỏi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.