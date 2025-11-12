Ông Trần Huy Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

(VTC News) -

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để thực hiện công tác kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, do đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Ông Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, dân tộc Tày, quê quán ở Lào Cai. Ông Trần Huy Tuấn có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Huy Tuấn từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) qua nhiều vị trí, chức vụ: Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chánh rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 2/10/2020, HĐND tỉnh Yên Bái bầu ông Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6/2021, ông tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái bầu ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6/2025, Thủ tướng chỉ định ông Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.