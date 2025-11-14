Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

(VTC News) -

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, đưa Bắc Ninh thành "miền quê đáng sống".

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng khẳng định sẽ chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức; xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn hiến, hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương; các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên- nơi đã tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày 24/5/1976, quê quán xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp.

Trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn từng trải qua nhiều vị trí công tác, tích lũy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Tháng 10/1997 - 6/2009, ông Sơn đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư huyện đoàn, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Huyện ủy Đại Từ.

Tháng 7/2009 - 10/2013, ông giữ chức Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 11/2013 - 7/2015, ông Phạm Hoàng Sơn là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 8/2015 - 1/2018, ông là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 2/2018 - 5/2019, ông Sơn là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 6/2029 - 8/2019, ông là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 9/2019 - 10/2020, ông là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 11/2020 - 12/2020, ông Phạm Hoàng Sơn được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 12/2020 - 2/2025, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 2/2025- 6/2025, ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên.

1/7/2025, ông là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (mới).

Ngày 23/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.